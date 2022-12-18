https://sputnikarabic.ae/20221218/إيرانإطلاق-قمرين-صناعيين-محليين-من-نوع-ناهيد-بحلول-ربيع-2023-1071323565.html
إيران: إطلاق قمرين صناعيين محليين من نوع "ناهيد" بحلول ربيع 2023
إيران: إطلاق قمرين صناعيين محليين من نوع "ناهيد" بحلول ربيع 2023
أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زريبور، اليوم الأحد، أن طهران ستطلق إلى الفضاء قمرين صناعيين محليين على الأقل، هما "ناهيد 1" و"ناهيد... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T13:01+0000
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وقال زريبور: "بحلول نهاية العام الحالي، سيتم إطلاق قمرين صناعيين على الأقل إلى الفضاء، كما أن بعض الأقمار الصناعية الأخرى في الطريق"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف: "يتم إعداد قمرين صناعيين، هما [ناهيد -1 وناهيد- 2]، ونأمل أن يتم إطلاقهما إلى الفضاء بحلول نهاية العام".يشار إلى أن إيران تحتفل بالعام الجديد في 21 مارس/ آذار.وكلا القمرين صناعة محلية، ويمتلك القمر "ناهيد -2" معدات اتصالات، بالإضافة إلى محرك للمناورات المدارية، ويشكل تقدما مهما في إنتاج المركبات الفضائية المدارية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220810/كنعاني-إطلاق-القمر-الصناعي-خيام-إلى-الفضاء-ورقة-ذهبية-أخرى-في-تاريخ-إنجازات-إيران-العلمية-1066240065.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران: إطلاق قمرين صناعيين محليين من نوع "ناهيد" بحلول ربيع 2023
13:01 GMT 18.12.2022 (تم التحديث: 13:24 GMT 18.12.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زريبور، اليوم الأحد، أن طهران ستطلق إلى الفضاء قمرين صناعيين محليين على الأقل، هما "ناهيد 1" و"ناهيد 2"، بحلول ربيع عام 2023.
وقال زريبور: "بحلول نهاية العام الحالي، سيتم إطلاق قمرين صناعيين على الأقل إلى الفضاء، كما أن بعض الأقمار الصناعية الأخرى في الطريق"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأضاف: "يتم إعداد قمرين صناعيين، هما [ناهيد -1 وناهيد- 2]، ونأمل أن يتم إطلاقهما إلى الفضاء بحلول نهاية العام".
يشار إلى أن إيران تحتفل بالعام الجديد في 21 مارس/ آذار.
وكلا القمرين صناعة محلية، ويمتلك القمر "ناهيد -2" معدات اتصالات، بالإضافة إلى محرك للمناورات المدارية، ويشكل تقدما مهما في إنتاج المركبات الفضائية المدارية الإيرانية.