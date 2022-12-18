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https://sputnikarabic.ae/20221218/إيرانإطلاق-قمرين-صناعيين-محليين-من-نوع-ناهيد-بحلول-ربيع-2023-1071323565.html
إيران: إطلاق قمرين صناعيين محليين من نوع "ناهيد" بحلول ربيع 2023‏
إيران: إطلاق قمرين صناعيين محليين من نوع "ناهيد" بحلول ربيع 2023‏
أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زريبور، اليوم الأحد، أن طهران ستطلق إلى الفضاء قمرين صناعيين محليين على الأقل، هما "ناهيد 1" و"ناهيد... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T13:01+0000
2022-12-18T13:24+0000
إيران
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وقال زريبور: "بحلول نهاية العام الحالي، سيتم إطلاق قمرين صناعيين على الأقل إلى الفضاء، كما أن بعض الأقمار الصناعية الأخرى في الطريق"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف: "يتم إعداد قمرين صناعيين، هما [ناهيد -1 وناهيد- 2]، ونأمل أن يتم إطلاقهما إلى الفضاء بحلول نهاية العام".يشار إلى أن إيران تحتفل بالعام الجديد في 21 مارس/ آذار.وكلا القمرين صناعة محلية، ويمتلك القمر "ناهيد -2" معدات اتصالات، بالإضافة إلى محرك للمناورات المدارية، ويشكل تقدما مهما في إنتاج المركبات الفضائية المدارية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220810/كنعاني-إطلاق-القمر-الصناعي-خيام-إلى-الفضاء-ورقة-ذهبية-أخرى-في-تاريخ-إنجازات-إيران-العلمية-1066240065.html
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إيران, أخبار إيران, العالم

إيران: إطلاق قمرين صناعيين محليين من نوع "ناهيد" بحلول ربيع 2023‏

13:01 GMT 18.12.2022 (تم التحديث: 13:24 GMT 18.12.2022)
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
قمر صناعي
© Photo / CCO
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أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زريبور، اليوم الأحد، أن طهران ستطلق إلى الفضاء قمرين صناعيين محليين على الأقل، هما "ناهيد 1" و"ناهيد 2"، بحلول ربيع عام 2023.‏
وقال زريبور: "بحلول نهاية العام الحالي، سيتم إطلاق قمرين صناعيين على الأقل إلى الفضاء، كما أن بعض الأقمار الصناعية الأخرى في الطريق"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأضاف: "يتم إعداد قمرين صناعيين، هما [ناهيد -1 وناهيد- 2]، ونأمل أن يتم إطلاقهما إلى الفضاء بحلول نهاية العام".
يشار إلى أن إيران تحتفل بالعام الجديد في 21 مارس/ آذار.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
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وكلا القمرين صناعة محلية، ويمتلك القمر "ناهيد -2" معدات اتصالات، بالإضافة إلى محرك للمناورات المدارية، ويشكل تقدما مهما في إنتاج المركبات الفضائية المدارية الإيرانية.
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