إيراني يقتنص لقب بطولة "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام... صور وفيديو
© AFP 2022 / RAUL ARBOLEDAبطل كمال أجسام في بطولة مستر أولمبيا
بطل كمال أجسام في بطولة مستر أولمبيا
© AFP 2022 / RAUL ARBOLEDA
حاز لاعب كمال أجسام إيراني ببطولة "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام، لعام 2022.
وفاز باللقب، هادي شوبان، المعروف باسم "الذئب الإيراني" بالبطولة العالمية، التي أقيمت أمس السبت.
وكان شوبان قد حصل في وقت سابق على الميدالية البرونزية لبطولة "مستر أولمبيا" في عامي 2019 و2021.
Hadi Choopan 2022 MR OLYMPIA pic.twitter.com/3sCQpmyCnF— GENERATION IRON (@GenerationIron) December 18, 2022
ALHAMDULILA #HadiChoopan won MR OLYMPIA 2022. Congratulations to all Muslims. pic.twitter.com/GFzbFETuvG— Inam Butt (@InamTheWrestler) December 18, 2022
وتعد الميدالية الذهبية التي حصل عليها هادي شوبان، هي أول ميدالية ذهبية لكل من إيران وآسيا.
Hadi Choopan graces the Olympia 2022 stage. pic.twitter.com/Se59TdZvAf— GENERATION IRON (@GenerationIron) December 18, 2022
وحصل الأمريكيان، ديريك لونسفورد ونيك ووكر، على ميداليات فضية وبرونزية.
واستطاع هادي شوبان بفوزه، أن يتغلب على الفائز باللقب مرتين، المصري الجنسية، ممدوح السباعي، الشهير باسم "بيغ رامي".
وسيتلقى شوبان نتيجة فوزه مبلغ 400 ألف دولار.