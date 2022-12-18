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https://sputnikarabic.ae/20221218/إيراني-يقتنص-لقب-بطولة-مستر-أولمبيا-لكمال-الأجسام-صور-وفيديو-1071324281.html
إيراني يقتنص لقب بطولة "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام... صور وفيديو
إيراني يقتنص لقب بطولة "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام... صور وفيديو
حاز لاعب كمال أجسام إيراني ببطولة "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام، لعام 2022.‏ 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T13:10+0000
2022-12-18T13:10+0000
رياضة
مجتمع
إيران
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وفاز باللقب، هادي شوبان، المعروف باسم "الذئب الإيراني" بالبطولة العالمية، التي أقيمت أمس السبت.وكان شوبان قد حصل في وقت سابق على الميدالية البرونزية لبطولة "مستر أولمبيا" في عامي 2019 و2021.وتعد الميدالية الذهبية التي حصل عليها هادي شوبان، هي أول ميدالية ذهبية لكل من إيران وآسيا.وحصل الأمريكيان، ديريك لونسفورد ونيك ووكر، على ميداليات فضية وبرونزية.واستطاع هادي شوبان بفوزه، أن يتغلب على الفائز باللقب مرتين، المصري الجنسية، ممدوح السباعي، الشهير باسم "بيغ رامي".وسيتلقى شوبان نتيجة فوزه مبلغ 400 ألف دولار.
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رياضة, مجتمع, إيران
رياضة, مجتمع, إيران

إيراني يقتنص لقب بطولة "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام... صور وفيديو

13:10 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / RAUL ARBOLEDAبطل كمال أجسام في بطولة مستر أولمبيا
بطل كمال أجسام في بطولة مستر أولمبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
بطل كمال أجسام في بطولة مستر أولمبيا
© AFP 2022 / RAUL ARBOLEDA
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حاز لاعب كمال أجسام إيراني ببطولة "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام، لعام 2022.‏
وفاز باللقب، هادي شوبان، المعروف باسم "الذئب الإيراني" بالبطولة العالمية، التي أقيمت أمس السبت.
وكان شوبان قد حصل في وقت سابق على الميدالية البرونزية لبطولة "مستر أولمبيا" في عامي 2019 و2021.
وتعد الميدالية الذهبية التي حصل عليها هادي شوبان، هي أول ميدالية ذهبية لكل من إيران وآسيا.
وحصل الأمريكيان، ديريك لونسفورد ونيك ووكر، على ميداليات فضية وبرونزية.
واستطاع هادي شوبان بفوزه، أن يتغلب على الفائز باللقب مرتين، المصري الجنسية، ممدوح السباعي، الشهير باسم "بيغ رامي".
وسيتلقى شوبان نتيجة فوزه مبلغ 400 ألف دولار.
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