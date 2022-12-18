https://sputnikarabic.ae/20221218/إيران-تعلن-تفكيك-شبكة-تجسس-تقول-إنها-تعمل-لصالح-الموساد-1071336593.html
إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس تقول إنها تعمل لصالح الموساد
إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس تقول إنها تعمل لصالح الموساد
أعلن التلفزيون الإيراني، عن تفكيك شبكة تجسس قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T20:55+0000
2022-12-18T20:55+0000
2022-12-18T20:55+0000
أخبار إيران
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وأكد التلفزيون أن أجهزة الاستخبارات أوقفت الشبكة التي كانت تخطط لعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية، حسب وكالة إرنا الإيرانية.وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".
أخبار إيران
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067266730_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_8ea5785058f9df76d6bc74e43c3e8492.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس تقول إنها تعمل لصالح الموساد
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أعلن التلفزيون الإيراني، عن تفكيك شبكة تجسس قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وأكد التلفزيون أن أجهزة الاستخبارات أوقفت الشبكة التي كانت تخطط لعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية، حسب وكالة
إرنا الإيرانية.
وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".