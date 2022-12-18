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https://sputnikarabic.ae/20221218/إيران-تعلن-تفكيك-شبكة-تجسس-تقول-إنها-تعمل-لصالح-الموساد-1071336593.html
إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس تقول إنها تعمل لصالح الموساد
إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس تقول إنها تعمل لصالح الموساد
أعلن التلفزيون الإيراني، عن تفكيك شبكة تجسس قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T20:55+0000
2022-12-18T20:55+0000
أخبار إيران
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وأكد التلفزيون أن أجهزة الاستخبارات أوقفت الشبكة التي كانت تخطط لعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية، حسب وكالة إرنا الإيرانية.وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".
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أخبار إيران
أخبار إيران

إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس تقول إنها تعمل لصالح الموساد

20:55 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / -الجيش الإيراني - طائرات حربية إيرانية
الجيش الإيراني - طائرات حربية إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن التلفزيون الإيراني، عن تفكيك شبكة تجسس قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وأكد التلفزيون أن أجهزة الاستخبارات أوقفت الشبكة التي كانت تخطط لعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية، حسب وكالة إرنا الإيرانية.
وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".
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