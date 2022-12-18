https://sputnikarabic.ae/20221218/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-شاحنة-في-أفغانستان-إلى-12-قتيلا-1071319223.html
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة في أفغانستان إلى 12 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة في أفغانستان إلى 12 قتيلا
أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة نفط داخل أحد الأنفاق في ولاية بروان شمال شرقي البلاد، إلى 12 قتيلا و37 مصابا. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T11:16+0000
2022-12-18T11:16+0000
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حادثة مرور
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كابول- سبوتنيك. جاء هذا في تصريح عبر الفيديو للناطق باسم وزارة الأشغال العامة، حميد الله مصباح.وقال مصباح في التصريح الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن 12 شخصًا لقوا مصرعهم في الحادث، فيما أصيب 37 آخرون.وأضاف أن الشاحنة التي كانت تحمل النفط انقلبت داخل النفق واشتعلت بها النيران قبل أن تنفجر.وسبق وأعلن رئيس إدارة الكوارث الطبيعية، عبد العليم أفضلي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث الذي شهده نفق سالانغ الليلة الماضية في حوالي الساعة الثامنة مساء.وأشار أفضلي إلى أن الأوضاع حاليًا باتت طبيعية في النفق.ويقع نفق سالانغ على ارتفاع أكثر من 3200 متر فوق مستوى سطح البحر، وبناه متخصصون سوفييت في الفترة من 1958 إلى 1964، وهو يربط شمالي أفغانستان بالعاصمة كابول والأجزاء الجنوبية من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221211/مصرع-5-أشخاص-وإصابة-28-آخرين-بحادث-سير-شمالي-أفغانستان-1071084675.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حادثة مرور
أخبار أفغانستان اليوم, حادثة مرور
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة في أفغانستان إلى 12 قتيلا
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة نفط داخل أحد الأنفاق في ولاية بروان شمال شرقي البلاد، إلى 12 قتيلا و37 مصابا.
كابول- سبوتنيك. جاء هذا في تصريح عبر الفيديو للناطق باسم وزارة الأشغال العامة، حميد الله مصباح.
وقال مصباح في التصريح الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن 12 شخصًا لقوا مصرعهم في الحادث
، فيما أصيب 37 آخرون.
وأضاف أن الشاحنة التي كانت تحمل النفط انقلبت داخل النفق واشتعلت بها النيران قبل أن تنفجر.
وسبق وأعلن رئيس إدارة الكوارث الطبيعية، عبد العليم أفضلي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث الذي شهده نفق سالانغ الليلة الماضية في حوالي الساعة الثامنة مساء.
وأشار أفضلي إلى أن الأوضاع حاليًا باتت طبيعية في النفق.
ويقع نفق سالانغ على ارتفاع أكثر من 3200 متر فوق مستوى سطح البحر، وبناه متخصصون سوفييت في الفترة من 1958 إلى 1964، وهو يربط شمالي أفغانستان بالعاصمة كابول والأجزاء الجنوبية من البلاد.