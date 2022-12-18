https://sputnikarabic.ae/20221218/الأردن-وبنك-الاستثمار-الأوروبي-يوقعان-اتفاقية-لتمويل-مشروع-الناقل-الوطني-للمياه-في-المملكة-1071322271.html

الأردن وبنك الاستثمار الأوروبي يوقعان اتفاقية لتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه في المملكة

الأردن وبنك الاستثمار الأوروبي يوقعان اتفاقية لتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه في المملكة

وقعت الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الأحد، على اتفاقية قرض ميسر بقيمة (200) مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه والذي يوفر... 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T12:04+0000

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عمان - سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة التخطيط الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "وقعت الحكومة الأردنية مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم على اتفاقية قرض ميسر بقيمة (200) مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، وذلك ترجمة للتعهدات التي أعلن عنها البنك خلال مؤتمر التعهدات الذي عقد في أواخر شهر آذار/مارس الماضي".ويسهم هذا التمويل، وفقا للبيان، في توفير جزء من المساهمة الحكومية في المشروع البالغة (250) مليون دينار (352 مليون دولار)، وفي تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى العاصمة عمّان وبقية المحافظات الأردنية.ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية كل من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ووزير المياه والري، وعن الجهة الممولة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) السيدة جيلزومينا فيجليوتي وبحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان، ماريا هادجيثودوسيو.وحسب البيان الصحافي، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان على "الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية للمشروع والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأهميته في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وكذلك أهمية توفير البنك للتمويل الميسر للمطور الفائز لتنفيذ المشروع وحسب الإطار الزمني له".وأضافت طوقان أن "مشروع الناقل الوطني له آثار بيئية كبيرة، ومن المشاريع التي تم التأكيد عليها في ورشة العمل الاقتصادية، وضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي".من جانبها، قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن "التعاون المثمر القائم بين الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين وبنك الاستثمار الأوروبي سيسهم في توفير التمويل لدعم استثمارات تهدف إلى إحداث تحول جوهري في قطاع المياه في الأردن، وبالتالي توفير المياه العذبة لسكان المملكة، مؤكدة على مواصلة دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع العقبة – عمَّان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)".ومن جانبها، ذكرت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان، السفيرة ماريا هادجيثودوسيو، أن فريق أوروبا يدعم أنشطة التكيف مع تغير المناخ حول العالم، مبينة أهمية هذا التمويل الذي يعد الأول المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، ويعكس حجم الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن المائي للأردن.وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة قد أكد أمام البرلمان، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، أن مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتمّ تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه، وهو أولوية وطنية والتزام لهذه الحكومة.

https://sputnikarabic.ae/20221127/الأردن-يحصل-على-قرض-بقيمة-130-مليون-دولار-لإنشاء-مجلس-أعلى-للأمن-الغذائي-1070586232.html

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