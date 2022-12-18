https://sputnikarabic.ae/20221218/الاتحاد-الأوروبي-يتوصل-لاتفاق-لإصلاح-سوق-الكربون-1071314616.html
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لإصلاح سوق الكربون
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لإصلاح سوق الكربون
أعلنت الدول الأعضاء والبرلمانيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق بشأن إصلاح أساسي بسوق الكربون في التكتل، في إطار طموحه لتقليل الانبعاثات... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T08:09+0000
2022-12-18T08:09+0000
2022-12-18T08:09+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
انبعاثات
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ونقلت "فرانس برس" عن بيان للبرلمان الأوروبي أن الاتفاق يهدف لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من التصاريح المجانية للصناعات، ويستهدف انبعاثات الوقود من قطاعات المباني والنقل البري.وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، أن مفاوضي الاتحاد توصلوا إلى الاتفاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.وأشارت إلى أن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد، هو الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.وقالت وزيرة البيئة التشيكية ماريان جوريكا إن الاتفاق يتيح الوفاء بأهداف المناخ في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.كما أن الاتفاق يهدف للتأكد من على دعم المواطنين الأكثر تضررا بالإضافة للشركات الصغيرة، على نحو فعال في التحول المناخي.ولا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى أن يعتمد رسميا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد.
https://sputnikarabic.ae/20200115/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-إنفاق-تريليون-يورو-لخفض-انبعاثات-الكربون-1044074759.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, انبعاثات
أخبار الاتحاد الأوروبي, انبعاثات
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لإصلاح سوق الكربون
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أعلنت الدول الأعضاء والبرلمانيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق بشأن إصلاح أساسي بسوق الكربون في التكتل، في إطار طموحه لتقليل الانبعاثات والاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
ونقلت "فرانس برس" عن بيان للبرلمان الأوروبي أن الاتفاق يهدف لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من التصاريح المجانية للصناعات، ويستهدف انبعاثات الوقود من قطاعات المباني والنقل البري.
وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، أن مفاوضي الاتحاد توصلوا إلى الاتفاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وأشارت إلى أن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد
، هو الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالت وزيرة البيئة التشيكية ماريان جوريكا إن الاتفاق يتيح الوفاء بأهداف المناخ في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
كما أن الاتفاق يهدف للتأكد من على دعم المواطنين الأكثر تضررا بالإضافة للشركات الصغيرة، على نحو فعال في التحول المناخي.
ولا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى أن يعتمد رسميا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد.