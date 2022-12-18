عربي
https://sputnikarabic.ae/20221218/الاتحاد-الأوروبي-يتوصل-لاتفاق-لإصلاح-سوق-الكربون-1071314616.html
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لإصلاح سوق الكربون
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لإصلاح سوق الكربون
أعلنت الدول الأعضاء والبرلمانيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق بشأن إصلاح أساسي بسوق الكربون في التكتل، في إطار طموحه لتقليل الانبعاثات... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T08:09+0000
2022-12-18T08:09+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
انبعاثات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
ونقلت "فرانس برس" عن بيان للبرلمان الأوروبي أن الاتفاق يهدف لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من التصاريح المجانية للصناعات، ويستهدف انبعاثات الوقود من قطاعات المباني والنقل البري.وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، أن مفاوضي الاتحاد توصلوا إلى الاتفاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.وأشارت إلى أن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد، هو الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.وقالت وزيرة البيئة التشيكية ماريان جوريكا إن الاتفاق يتيح الوفاء بأهداف المناخ في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.كما أن الاتفاق يهدف للتأكد من على دعم المواطنين الأكثر تضررا بالإضافة للشركات الصغيرة، على نحو فعال في التحول المناخي.ولا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى أن يعتمد رسميا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد.
https://sputnikarabic.ae/20200115/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-إنفاق-تريليون-يورو-لخفض-انبعاثات-الكربون-1044074759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, انبعاثات
أخبار الاتحاد الأوروبي, انبعاثات

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لإصلاح سوق الكربون

08:09 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الدول الأعضاء والبرلمانيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق بشأن إصلاح أساسي بسوق الكربون في التكتل، في إطار طموحه لتقليل الانبعاثات والاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
ونقلت "فرانس برس" عن بيان للبرلمان الأوروبي أن الاتفاق يهدف لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من التصاريح المجانية للصناعات، ويستهدف انبعاثات الوقود من قطاعات المباني والنقل البري.
انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2020
الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق تريليون يورو لخفض انبعاثات الكربون
15 يناير 2020, 20:11 GMT
وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، أن مفاوضي الاتحاد توصلوا إلى الاتفاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وأشارت إلى أن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد، هو الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالت وزيرة البيئة التشيكية ماريان جوريكا إن الاتفاق يتيح الوفاء بأهداف المناخ في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
كما أن الاتفاق يهدف للتأكد من على دعم المواطنين الأكثر تضررا بالإضافة للشركات الصغيرة، على نحو فعال في التحول المناخي.
ولا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى أن يعتمد رسميا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:06 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 ديسمبر, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала