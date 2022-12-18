https://sputnikarabic.ae/20221218/الاتحاد-الروسي-لألعاب-القوى-يعلن-عقد-محادثات-مع-الاتحاد-الدولي-قبل-نهاية-مارس-1071322994.html
الاتحاد الروسي لألعاب القوى يعلن عقد محادثات مع الاتحاد الدولي قبل نهاية مارس
الاتحاد الروسي لألعاب القوى يعلن عقد محادثات مع الاتحاد الدولي قبل نهاية مارس
أعلن رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى، بيوتر إيفانوف، أنهم سيعقدون محادثات مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل نهاية مارس/ آذار المقبل. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T12:20+0000
2022-12-18T12:20+0000
2022-12-18T12:20+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101924/12/1019241206_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_68e1290f9f4906ecc9ca5a90bdbcaf4b.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحاته أكد إيفانوف أن كبار المسؤولين في الاتحاد الروسي لألعاب القوى سيعقدون اجتماعًا شخصيًا مع فريق عمل من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، قبل نهاية شهر مارس.وقال: "من المهم أن تنتهي فترة التوقف التي دامت عامين وأن نكون مستعدين لاستئناف عملنا، أما بالنسبة للاجتماع مع ألعاب القوى العالمية، فنحن نضع الترتيبات لعقد اجتماع قبل نهاية مارس".وعلق المجلس العالمي لألعاب القوى عضوية الاتحاد في 2015 وسط فضيحة المنشطات، وتم تمديد التعليق في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن فريق العمل التابع للاتحاد أوصى برفعه في مارس من العام المقبل.طالع أيضا: كتاب عرب: العقوبات الغربية على الرياضة والثقافة وحظر وسائل الإعلام الروسية تكشف أكاذيبهم عن الحرية
https://sputnikarabic.ae/20221023/الاتحاد-الدولي-للتزلج-على-الجليد-يعترف-بأن-حظر-الرياضيين-الروس-يضر-بالمنافسة-1069384371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101924/12/1019241206_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_34a1f8c3207dcccde435745fde7c5b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الاتحاد الروسي لألعاب القوى يعلن عقد محادثات مع الاتحاد الدولي قبل نهاية مارس
تابعنا عبر
أعلن رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى، بيوتر إيفانوف، أنهم سيعقدون محادثات مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل نهاية مارس/ آذار المقبل.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحاته أكد إيفانوف أن كبار المسؤولين في الاتحاد الروسي لألعاب القوى سيعقدون اجتماعًا شخصيًا مع فريق عمل من الاتحاد الدولي لألعاب القوى
، قبل نهاية شهر مارس.
وقال: "من المهم أن تنتهي فترة التوقف التي دامت عامين وأن نكون مستعدين لاستئناف عملنا، أما بالنسبة للاجتماع مع ألعاب القوى العالمية، فنحن نضع الترتيبات لعقد اجتماع
قبل نهاية مارس".
وعلق المجلس العالمي لألعاب القوى عضوية الاتحاد في 2015 وسط فضيحة المنشطات، وتم تمديد التعليق في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن فريق العمل التابع للاتحاد أوصى برفعه في مارس من العام المقبل.