https://sputnikarabic.ae/20221218/البابا-فرنسيس-الصراع-في-أوكرانيا-هو-حرب-عالمية-1071316788.html

البابا فرنسيس: الصراع في أوكرانيا هو "حرب عالمية"

البابا فرنسيس: الصراع في أوكرانيا هو "حرب عالمية"

اعتبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، أن الصراع في أوكرانيا هو "حرب عالمية" ولن تنتهي في وقت قريب. 18.12.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

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وقال البابا خلال مقابلة مع صحيفة "ABC" الإسبانية: "لا أرى نهاية للصراع على المدى القصير، لأن هذه حرب عالمية.. عدة أطراف متورطة بالفعل في الحرب، إنها عالمية بطبيعتها وهناك العديد من المصالح".وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، قالت مجلة "لو بوينت" الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من البابا فرنسيس الاتصال بالزعيمين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، من أجل حل الأزمة في أوكرانيا. وبحسب ما ورد، تحدث ماكرون أيضا عن حاجة الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات لدفع عملية التسوية.أخبر مصدر في الفاتيكان "سبوتنيك" أن الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام في أوكرانيا. وبحسب المصدر، إذا طلب الجانبان من الفاتيكان وساطة، فلن يتراجع.من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليق على هذه التقارير، إن روسيا منفتحة على جميع الاتصالات، لكن أوكرانيا "قننت عدم استمرار المفاوضات".في أواخر سبتمبر/ أيلول، قال بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية. فيما صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بدوره، أن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط "إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا"، وهو طلب تراجع عنه لاحقا.

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