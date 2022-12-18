https://sputnikarabic.ae/20221218/البابا-فرنسيس-يكشف-أن-استقالته-جاهزة-منذ-2013-تحسبا-لتدهور-صحته-1071314458.html
البابا فرنسيس يكشف أن استقالته جاهزة منذ 2013 تحسبا لتدهور صحته
البابا فرنسيس يكشف أن استقالته جاهزة منذ 2013 تحسبا لتدهور صحته
كشف البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، لأول مرة أنه بعد انتخابه في عام 2013، قام بالتوقيع على خطاب استقالته، وذلك من أجل استخدامه إذا حالت مشكلات صحية خطيرة... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T07:45+0000
2022-12-18T07:45+0000
2022-12-18T07:45+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم
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وجاءت تصريحات البابا فرنسيس خلال مقابلة نشرت، اليوم الأحد، مع صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية.وأشار فرنسيس (86 عاما) للصحيفة إلى أنه سلّم خطاب الاستقالة إلى وزير خارجية الفاتيكان آنذاك، الكاردينال تارسيسيو بيرتوني، الذي كان تابعا للبابوية السابقة لبينديكتوس السادس عشر.وظل بيرتوني في المنصب لمدة 6 أشهر تقريبا، بعد انتخاب البابا فرنسيس في 13 مارس/ آذار 2013.وكثيرا ما قال البابا فرنسيس إنه سيستقيل من منصبه، إذا منعته صحته من إدارة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، التي يبلغ عدد أعضائها 1.3 مليار.وسألت صحيفة "إي بي سي" البابا فرانسيس في مقابلتها معه عما إذا كان يعتقد أنه يجب وضع قاعدة رسمية للحالات التي تشهد تعرض بابا الفاتيكان لمشكلات صحية أو حادث.وأضاف فرنسيس أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن كتابة استقالته منذ 2013.ومنذ يوليو/ تموز، قام البابا فرنسيس بثلاث رحلات دولية، إلى كندا وكازاخستان والبحرين، ويخطط لزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في الفترة من 31 يناير/ كاون الثاني إلى 5 فبراير/ شباط 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220704/البابا-فرانسيس-يرد-على-تقارير-إصابته-بالسرطان-1064635633.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم
البابا فرنسيس يكشف أن استقالته جاهزة منذ 2013 تحسبا لتدهور صحته
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كشف البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، لأول مرة أنه بعد انتخابه في عام 2013، قام بالتوقيع على خطاب استقالته، وذلك من أجل استخدامه إذا حالت مشكلات صحية خطيرة ودائمة يوما ما دون القيام بواجباته.
وجاءت تصريحات البابا فرنسيس خلال مقابلة نشرت، اليوم الأحد، مع صحيفة
"إيه بي سي" الإسبانية.
وأشار فرنسيس (86 عاما) للصحيفة إلى أنه سلّم خطاب الاستقالة إلى وزير خارجية الفاتيكان آنذاك، الكاردينال تارسيسيو بيرتوني، الذي كان تابعا للبابوية السابقة لبينديكتوس السادس عشر.
وظل بيرتوني في المنصب لمدة 6 أشهر تقريبا، بعد انتخاب البابا فرنسيس في 13 مارس/ آذار 2013.
وكثيرا ما قال البابا فرنسيس إنه سيستقيل من منصبه، إذا منعته صحته من إدارة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، التي يبلغ عدد أعضائها 1.3 مليار.
وسألت صحيفة "إي بي سي" البابا فرانسيس في مقابلتها معه عما إذا كان يعتقد أنه يجب وضع قاعدة رسمية للحالات التي تشهد تعرض بابا الفاتيكان لمشكلات صحية أو حادث.
وكان رد البابا فرنسيس: "لقد وقعت بالفعل استقالتي، وكان تارسيسيو بيرتوني وزيرا للخارجية، ووقعت عليها وقلت له: في حالة وجود إعاقة لأسباب طبية أو أي شيء آخر، ها هي استقالتي".
وأضاف فرنسيس أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن كتابة استقالته منذ 2013.
ومنذ يوليو/ تموز، قام البابا فرنسيس بثلاث رحلات دولية، إلى كندا وكازاخستان والبحرين، ويخطط لزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في الفترة من 31 يناير/ كاون الثاني إلى 5 فبراير/ شباط 2023.