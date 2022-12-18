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https://sputnikarabic.ae/20221218/البرلمان-اليوناني-يعتمد-ميزانية-عام-2023-بتوقعات-نمو-الناتج-المحلي-بـ18-1071311260.html
البرلمان اليوناني يعتمد ميزانية عام 2023 بتوقعات نمو الناتج المحلي بـ1.8%
البرلمان اليوناني يعتمد ميزانية عام 2023 بتوقعات نمو الناتج المحلي بـ1.8%
أفادت وكالة أخبار "أثينا"، بأن البرلمان اليوناني اعتمد، مساء السبت، الميزانية العامة لعام 2023، مشيرة إلى أن تم اعتمادها بأصوات الحزب الحاكم "الديمقراطية... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T00:41+0000
2022-12-18T00:41+0000
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أثينا– سبوتنيك. ومن المتوقع في الميزانية العامة الجديدة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي اليوناني بـ1.8% في عام 2023، مقارنة بـ5.6% في العام الجاري.وأشارت وزارة المالية اليونانية أن الميزانية الجديدة ستطبق في مواجهة حالة عدم اليقين الكبيرة على المستوى العالمي، التي تتعلق بأزمة الطاقة، التضخم المالي والغلاء.يذكر أن الحكومة اليونانية كانت قد أعلنت رغبتها في تقديم يد العون لمواطنيها اعتبارا من فبراير/ شباط المقبل بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في البرلمان اليوناني، مساء أمس السبت، أن حكومته سترد 10% للأسر مقابل شراء المواد الغذائية حتى مبلغ معين، وأضاف أن هذا الإجراء سيطبق في الأشهر الستة اعتبارا من فبراير، حيث سيتم سداد 10% للشخص الأعزب لشراء المواد الغذائية بقيمة تصل إلى 220 يورو (233 دولارا أمريكيا) شهريا، على أن يزيد الحد بمقدار 100 يورو بحد أقصى ألف يورو من مشتريات الطعام شهريا لكل فرد إضافي من العائلة.
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أخبار العالم الآن, اليونان
أخبار العالم الآن, اليونان

البرلمان اليوناني يعتمد ميزانية عام 2023 بتوقعات نمو الناتج المحلي بـ1.8%

00:41 GMT 18.12.2022
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علم اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
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أفادت وكالة أخبار "أثينا"، بأن البرلمان اليوناني اعتمد، مساء السبت، الميزانية العامة لعام 2023، مشيرة إلى أن تم اعتمادها بأصوات الحزب الحاكم "الديمقراطية الجديدة"، وجميع الأحزاب المعارضة صوتت ضده.
أثينا– سبوتنيك. ومن المتوقع في الميزانية العامة الجديدة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي اليوناني بـ1.8% في عام 2023، مقارنة بـ5.6% في العام الجاري.
وأشارت وزارة المالية اليونانية أن الميزانية الجديدة ستطبق في مواجهة حالة عدم اليقين الكبيرة على المستوى العالمي، التي تتعلق بأزمة الطاقة، التضخم المالي والغلاء.
يذكر أن الحكومة اليونانية كانت قد أعلنت رغبتها في تقديم يد العون لمواطنيها اعتبارا من فبراير/ شباط المقبل بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في البرلمان اليوناني، مساء أمس السبت، أن حكومته سترد 10% للأسر مقابل شراء المواد الغذائية حتى مبلغ معين، وأضاف أن هذا الإجراء سيطبق في الأشهر الستة اعتبارا من فبراير، حيث سيتم سداد 10% للشخص الأعزب لشراء المواد الغذائية بقيمة تصل إلى 220 يورو (233 دولارا أمريكيا) شهريا، على أن يزيد الحد بمقدار 100 يورو بحد أقصى ألف يورو من مشتريات الطعام شهريا لكل فرد إضافي من العائلة.
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