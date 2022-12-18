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https://sputnikarabic.ae/20221218/التأشيرة-الشخصية-السعودية-تعلن-عن-طريقة-جديدة-لأداء-مناسك-العمرة-1071319638.html
"التأشيرة الشخصية"... السعودية تعلن عن طريقة جديدة لأداء مناسك العمرة
"التأشيرة الشخصية"... السعودية تعلن عن طريقة جديدة لأداء مناسك العمرة
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن جميع مواطنيها متاح لهم دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة، لأداء مناسك العمرة، وذلك بهدف تقديم تسهيلات للراغبين في... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T11:03+0000
2022-12-18T11:03+0000
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وحسب موقع "العربية"، قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنه يمكن تقديم أكثر من طلب لعدة ضيوف في نفس الوقت.وأضافت الوزارة أن "التأشيرة الشخصية" تمكن صاحبها دخول المملكة لعدة مرات أو لمرة واحدة، وإصدارها لسفرة واحدة أو متعددة.وتتيح أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والمواقع الدينية والمعالم التاريخية، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن المملكة.كما تمتد صلاحيتها المخصصة لسفرة واحدة حتى 90 يومًا، بمدة مماثلة للإقامة، فيما تكون صلاحية التأشيرة متعددة السفرات 365 يوما، بمدة إقامة 90 يوما.وفي السياق، أوضحت الخارجية السعودية أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة "التأشيرات".وأضافت أنه من خلال خدمة الأفراد في المنصة، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة.ثم يتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية".
https://sputnikarabic.ae/20220630/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تعلن-إجراءات-فورية-لمواجهة-مشاكل-تقنية-تعترض-الحجاج-الأجانب-1064442412.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي

"التأشيرة الشخصية"... السعودية تعلن عن طريقة جديدة لأداء مناسك العمرة

11:03 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / HASSAN BATELالمسجد الحرام، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
المسجد الحرام، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / HASSAN BATEL
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن جميع مواطنيها متاح لهم دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة، لأداء مناسك العمرة، وذلك بهدف تقديم تسهيلات للراغبين في مختلف دول العالم، بزيارة بيت الله الحرام.
وحسب موقع "العربية"، قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنه يمكن تقديم أكثر من طلب لعدة ضيوف في نفس الوقت.
وأضافت الوزارة أن "التأشيرة الشخصية" تمكن صاحبها دخول المملكة لعدة مرات أو لمرة واحدة، وإصدارها لسفرة واحدة أو متعددة.
وتتيح أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والمواقع الدينية والمعالم التاريخية، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن المملكة.
كما تمتد صلاحيتها المخصصة لسفرة واحدة حتى 90 يومًا، بمدة مماثلة للإقامة، فيما تكون صلاحية التأشيرة متعددة السفرات 365 يوما، بمدة إقامة 90 يوما.
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن إجراءات فورية لمواجهة مشاكل تقنية تعترض الحجاج الأجانب
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وفي السياق، أوضحت الخارجية السعودية أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة "التأشيرات".
وأضافت أنه من خلال خدمة الأفراد في المنصة، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة.
ثم يتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية".
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