https://sputnikarabic.ae/20221218/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورة-عسكرية-في-هضبة-الجولان-1071321266.html
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية في هضبة الجولان
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية في هضبة الجولان
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إجراء مناورة عسكرية شمالي البلاد في مرتفعات الجولان المحتل. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T11:08+0000
2022-12-18T11:08+0000
2022-12-18T11:08+0000
العالم العربي
الجولان
إسرائيل
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وأكد الجيش الإسرائيلي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أن المناورة ستبدأ ظهر اليوم الأحد في هضبة الجولان المحتلة ومنطقة جبل الشيخ ويتوقع أن تنتهي بعد ظهر غد الاثنين.وأفاد الجيش بأن المناورة العسكرية سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة، وهي مناورات تم التخطيط لها مسبقا، باعتبارها جزء من خطة التدريب للعام 2022.وعزا الجيش الإسرائيلي الهدف من المناورات العسكرية إلى تعزيز استعداد قواته إلى أي سيناريوهات عملياتية، مع التركيز على آليات الطوارئ والتنسيق بين القوات البرية والجوية أثناء القتال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجولان, إسرائيل
العالم العربي, الجولان, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية في هضبة الجولان
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إجراء مناورة عسكرية شمالي البلاد في مرتفعات الجولان المحتل.
وأكد الجيش الإسرائيلي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أن المناورة ستبدأ ظهر اليوم الأحد في هضبة الجولان
المحتلة ومنطقة جبل الشيخ ويتوقع أن تنتهي بعد ظهر غد الاثنين.
وأفاد الجيش بأن المناورة العسكرية
سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة، وهي مناورات تم التخطيط لها مسبقا، باعتبارها جزء من خطة التدريب للعام 2022.
وعزا الجيش الإسرائيلي الهدف من المناورات العسكرية إلى تعزيز استعداد قواته إلى أي سيناريوهات عملياتية، مع التركيز على آليات الطوارئ والتنسيق بين القوات البرية والجوية أثناء القتال.