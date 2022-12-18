https://sputnikarabic.ae/20221218/الجيش-العراقي-ينعى-نائب-قائد-القوات-البحرية-1071312872.html
الجيش العراقي ينعى نائب قائد القوات البحرية
الجيش العراقي ينعى نائب قائد القوات البحرية
أعلن الجيش العراقي، وفاة نائب قائد القوة البحرية نتيجة سكتة قلبية. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T06:24+0000
2022-12-18T06:24+0000
2022-12-18T06:24+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
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وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، في وقت متأخر مساء السبت، إنها "تنعى فقيدها اللواء البحري الركن عبد الواحد كاظم سهر، نائب قائد القوة البحرية".وأوضحت الوزارة أن سبب الوفاة "نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، يوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الجيش العراقي ينعى نائب قائد القوات البحرية
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أعلن الجيش العراقي، وفاة نائب قائد القوة البحرية نتيجة سكتة قلبية.
وقالت وزارة الدفاع العراقية
في بيان، في وقت متأخر مساء السبت، إنها "تنعى فقيدها اللواء البحري الركن عبد الواحد كاظم سهر، نائب قائد القوة البحرية".
وأوضحت الوزارة أن سبب الوفاة "نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، يوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022".