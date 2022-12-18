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الجيش العراقي ينعى نائب قائد القوات البحرية
الجيش العراقي ينعى نائب قائد القوات البحرية
أعلن الجيش العراقي، وفاة نائب قائد القوة البحرية نتيجة سكتة قلبية. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T06:24+0000
2022-12-18T06:24+0000
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وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، في وقت متأخر مساء السبت، إنها "تنعى فقيدها اللواء البحري الركن عبد الواحد كاظم سهر، نائب قائد القوة البحرية".وأوضحت الوزارة أن سبب الوفاة "نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، يوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الجيش العراقي ينعى نائب قائد القوات البحرية

06:24 GMT 18.12.2022
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Sam McNeil
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أعلن الجيش العراقي، وفاة نائب قائد القوة البحرية نتيجة سكتة قلبية.
وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، في وقت متأخر مساء السبت، إنها "تنعى فقيدها اللواء البحري الركن عبد الواحد كاظم سهر، نائب قائد القوة البحرية".
وأوضحت الوزارة أن سبب الوفاة "نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، يوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022".
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