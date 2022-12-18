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الخارجية الأمريكية تعلق على ضعف الإقبال في الانتخابات التونسية
الخارجية الأمريكية تعلق على ضعف الإقبال في الانتخابات التونسية
قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن تونس تحتاج إلى توسيع المشاركة السياسية، مؤكدة أن ذلك ظهر من ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية الجارية. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T17:13+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن "الانتخابات البرلمانية في تونس تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد، مستدركا أن "الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.وقال البيان إن الولايات المتحدة تجدد "التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين".وأكد دعم واشنطن "لتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير والمعارضة وتدعم المجتمع المدني".وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، قد أعلن أمس السبت، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي 8.8، لافتا إلى أن 803638 ناخبا شاركوا في الانتخابات من أصل أكثر من 9 ملايين شخص يحق لهم التصويت.وتعد تلك الانتخابات التي انطلقت صباح أمس السبت، هي أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته استثنائية في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي، والتي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.وقد جرت تلك الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل.
https://sputnikarabic.ae/20221217/الانتخابات-التشريعية-في-تونس-تشهد-إقبالا-ضعيفا-بنسبة-لا-تتعدى-9-بالمائة-1071309574.html
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أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية تعلق على ضعف الإقبال في الانتخابات التونسية

17:13 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaمراكز الاقتراع في تونس لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد
مراكز الاقتراع في تونس لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن تونس تحتاج إلى توسيع المشاركة السياسية، مؤكدة أن ذلك ظهر من ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية الجارية.
القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن "الانتخابات البرلمانية في تونس تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد، مستدركا أن "الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.
وقال البيان إن الولايات المتحدة تجدد "التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين".
مراكز الاقتراع في تونس لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
الانتخابات التشريعية في تونس تشهد إقبالا ضعيفا بنسبة لا تتعدى 9 بالمائة
أمس, 21:00 GMT
وأكد دعم واشنطن "لتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير والمعارضة وتدعم المجتمع المدني".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، قد أعلن أمس السبت، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي 8.8، لافتا إلى أن 803638 ناخبا شاركوا في الانتخابات من أصل أكثر من 9 ملايين شخص يحق لهم التصويت.
وتعد تلك الانتخابات التي انطلقت صباح أمس السبت، هي أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته استثنائية في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي، والتي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.
وقد جرت تلك الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل.
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