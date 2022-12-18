https://sputnikarabic.ae/20221218/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-175-مسلحا-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-بعدة-مناطق-نتيجة-للأعمال-القتالية-1071323372.html

الدفاع الروسية: مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال 24 ساعة بعدة مناطق نتيجة للأعمال القتالية

الدفاع الروسية: مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال 24 ساعة بعدة مناطق نتيجة للأعمال القتالية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة... 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T12:56+0000

2022-12-18T12:56+0000

2022-12-18T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان "في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 60 جنديا أوكرانيا".وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال الهجومية للوحدات الروسية تم السيطرة على قرية ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقام العدو بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة من خلال الهجمات المضادة، ونتيجة القصف المدفعي وأعمال المجموعات الهجومية الروسية، تم صد الهجمات المضادة، وتكبد العدو أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا".وتابع البيان أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة 50 قتيلا وجرحا من العسكريين الأوكرانيين"، مشيرة إلى أنه "ضرب الطيران التشغيلي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 113 في منطقة مستوطنة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت إلى أنه "في مقاطعة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار متنقل "AN/TPQ-36" أمريكي الصنع".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221217/الدفاع-الروسية-القضاء-على-135-جنديا-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-في-عدة-مناطق--1071295099.html

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روسيا, القوات الروسية