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الرئيس الفلسطيني: أمن ورخاء الأردن من أمن ورخاء بلادنا
الرئيس الفلسطيني: أمن ورخاء الأردن من أمن ورخاء بلادنا
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اليوم الأحد، حرص دولة فلسطين وشعبها على أمن واستقرار الأردن. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T17:07+0000
2022-12-18T17:07+0000
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وأفادت وكالة قدس نت للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الرئيس الفلسطيني جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.وشدد الرئيس محمود عباس على أن "أمن ورخاء الأردن من أمن ورخاء فلسطين"، مشيدا بالدور المهم الذي يقوم به العاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية، مثمنا الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.وأعرب أبومازن عن أمنيته بدوام الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية تحت قيادة الملك عبد الله الثاني.وكان نائب رئيس البرلمان الأردني، نائب رئيس البرلمان العربي، خليل حسين عطية، قد ناشد في وقت سابق، الحكومة الأردنية التراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود لأنه تسبب في احتجاجات قد تتزايد وتيرتها مثل كرة الثلج ولن تنحسر في المدى القريب.وقال عطية في تصريحات خاصة لـ"راديو لسبوتنيك" إن هذه الاحتجاجات تعطي فرصة للتدخلات الخارجية والمندسين من الخارج مما يجعل الوضع خارجًا عن السيطرة ما لم يتدخل العقلاء وأصحاب القرار لإبطال هذه التدخلات الخارجية التي يراد منها النيل من استقرار البلاد.وأضاف أن البرلمان يعد الآن مذكرة حجب ثقة عن الحكومة في حال لم تتراجع عن هذه الخطوة ولم تستجب لمطالب الشارع.ويشهد الأردن توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.
https://sputnikarabic.ae/20221216/إعلام-اجتماع-منذ-فجر-الجمعة-في-البرلمان-الأردني-قد-ينتج-عنه-طرح-الثقة-في-الحكومة-1071255612.html
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أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن

الرئيس الفلسطيني: أمن ورخاء الأردن من أمن ورخاء بلادنا

17:07 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اليوم الأحد، حرص دولة فلسطين وشعبها على أمن واستقرار الأردن.
وأفادت وكالة قدس نت للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الرئيس الفلسطيني جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
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وشدد الرئيس محمود عباس على أن "أمن ورخاء الأردن من أمن ورخاء فلسطين"، مشيدا بالدور المهم الذي يقوم به العاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية، مثمنا الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وأعرب أبومازن عن أمنيته بدوام الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية تحت قيادة الملك عبد الله الثاني.
وكان نائب رئيس البرلمان الأردني، نائب رئيس البرلمان العربي، خليل حسين عطية، قد ناشد في وقت سابق، الحكومة الأردنية التراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود لأنه تسبب في احتجاجات قد تتزايد وتيرتها مثل كرة الثلج ولن تنحسر في المدى القريب.
وقال عطية في تصريحات خاصة لـ"راديو لسبوتنيك" إن هذه الاحتجاجات تعطي فرصة للتدخلات الخارجية والمندسين من الخارج مما يجعل الوضع خارجًا عن السيطرة ما لم يتدخل العقلاء وأصحاب القرار لإبطال هذه التدخلات الخارجية التي يراد منها النيل من استقرار البلاد.
وأضاف أن البرلمان يعد الآن مذكرة حجب ثقة عن الحكومة في حال لم تتراجع عن هذه الخطوة ولم تستجب لمطالب الشارع.
ويشهد الأردن توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.
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