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https://sputnikarabic.ae/20221218/السوداني-يأمر-الشرطة-العراقية-بالتوجه-إلى-مكان-الاعتداء-الإرهابي-في-كركوك-1071328909.html
السوداني يأمر الشرطة العراقية بالتوجه إلى مكان الاعتداء الإرهابي في كركوك
السوداني يأمر الشرطة العراقية بالتوجه إلى مكان الاعتداء الإرهابي في كركوك
أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أمرا إلى قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء الإرهابي في كركوك. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T15:15+0000
2022-12-18T15:15+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان له، إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له دورية تابعة للواء الآلي الثاني بالشرطة الاتحادية في قرية علي السلطان بناحية الرياض في محافظة كركوك بهدف متابعة مجريات الحادث وتفاصيله".وقال اللواء يحيى رسول، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية - واع، إن هناك "توجيهات عليا بملاحقة بقايا داعش والثأر لشهداء قوات الشرطة الاتحادية في كركوك"، مشيراً إلى أن "العناصر الإرهابية لجأت إلى أساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد قواتنا الأمنية البطلة".بدوره، وجه قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اللواء الركن جبار نعيمة الطائي، القوات الأمنية العراقية بملاحقة منفذي جريمة استهداف دورية للشرطة الاتحادية.وقال الطائي، إن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها المجاميع الإرهابية تجاه دورية للشرطة الاتحادية في كركوك لن تمر مرور الكرام"، مبينا أن "قيادة المقر المتقدم وجهت القوات الأمنية بأخذ الحيطة والحذر في تلك المناطق وإطلاق عملية بحث واسعة للقضاء على الفلول الإرهابية".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قُتل 9 من عناصر الشرطة العراقية في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في محافظة كركوك شمالي البلاد.وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 9 قتلى وجريح واحد، في وقت أفاد موقع "رووداو" بأن "مواجهات وقعت بين رتل الشرطة الاتحادية ومسلحي "داعش" بعد انفجار العبوة وقُتل واحد من مسلحي داعش خلال المواجهة".وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221218/عمار-الحكيم-يطالب-الجهات-الأمنية-بمتابعة-العملية-الإرهابية-شمالي-العراق-ومحاسبة-مرتكبيها-1071327593.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

السوداني يأمر الشرطة العراقية بالتوجه إلى مكان الاعتداء الإرهابي في كركوك

15:15 GMT 18.12.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أمرا إلى قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء الإرهابي في كركوك.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان له، إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له دورية تابعة للواء الآلي الثاني بالشرطة الاتحادية في قرية علي السلطان بناحية الرياض في محافظة كركوك بهدف متابعة مجريات الحادث وتفاصيله".
رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
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14:01 GMT
وقال اللواء يحيى رسول، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية - واع، إن هناك "توجيهات عليا بملاحقة بقايا داعش والثأر لشهداء قوات الشرطة الاتحادية في كركوك"، مشيراً إلى أن "العناصر الإرهابية لجأت إلى أساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد قواتنا الأمنية البطلة".
بدوره، وجه قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اللواء الركن جبار نعيمة الطائي، القوات الأمنية العراقية بملاحقة منفذي جريمة استهداف دورية للشرطة الاتحادية.
وقال الطائي، إن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها المجاميع الإرهابية تجاه دورية للشرطة الاتحادية في كركوك لن تمر مرور الكرام"، مبينا أن "قيادة المقر المتقدم وجهت القوات الأمنية بأخذ الحيطة والحذر في تلك المناطق وإطلاق عملية بحث واسعة للقضاء على الفلول الإرهابية".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قُتل 9 من عناصر الشرطة العراقية في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 9 قتلى وجريح واحد، في وقت أفاد موقع "رووداو" بأن "مواجهات وقعت بين رتل الشرطة الاتحادية ومسلحي "داعش" بعد انفجار العبوة وقُتل واحد من مسلحي داعش خلال المواجهة".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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