https://sputnikarabic.ae/20221218/الشرطة-الإسرائيلية-تفتح-تحقيقا-في-طرد-مشبوه-وصل-إلى-لابيد-1071317773.html
الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في طرد مشبوه وصل إلى لابيد
الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في طرد مشبوه وصل إلى لابيد
فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تحقيقا في وصول طرد مشبوه إلى رئيس الوزراء يائير لابيد. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T10:03+0000
2022-12-18T10:03+0000
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إسرائيل
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الأمن الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي فتح تحقيقا موسعا في وصول طرد مشبوه إلى يائير لابيد جاء عبر البريد الداخلي للبرلمان "الكنيست" الإسرائيلي.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الأمن الخاص بلابيد فوجئ عندما فتح الطرد المشبوه، حيث وجد بداخله "نبيذا وسكينا بمقبض خشبي، وكتيب فيه صور خاصة بيائير لابيد نفسه، بالإضافة إلى مغلفين يحتويان على نحو 1800 يورو".وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية لم تتعرف على مرسل الطرد حتى هذه اللحظة، وتحاول بالتنسيق مع جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" تعقب هوية المرسل، خاصة وأن الطرد قد أرسل إلى الكنيست الأسبوع الماضي.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار العالم الآن
الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في طرد مشبوه وصل إلى لابيد
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فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تحقيقا في وصول طرد مشبوه إلى رئيس الوزراء يائير لابيد.
وذكرت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الأمن الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي
فتح تحقيقا موسعا في وصول طرد مشبوه إلى يائير لابيد جاء عبر البريد الداخلي للبرلمان "الكنيست" الإسرائيلي.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الأمن الخاص بلابيد فوجئ عندما فتح الطرد المشبوه، حيث وجد بداخله "نبيذا وسكينا بمقبض خشبي، وكتيب فيه صور خاصة بيائير لابيد نفسه، بالإضافة إلى مغلفين يحتويان على نحو 1800 يورو".
وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية لم تتعرف على مرسل الطرد حتى هذه اللحظة، وتحاول بالتنسيق مع جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" تعقب هوية المرسل، خاصة وأن الطرد قد أرسل إلى الكنيست الأسبوع الماضي.