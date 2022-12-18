https://sputnikarabic.ae/20221218/العراق-الكويت-وقفت-إلى-جانبنا-في-محاربة-الإرهاب-1071321439.html
العراق: الكويت وقفت إلى جانبنا في محاربة الإرهاب
العراق: الكويت وقفت إلى جانبنا في محاربة الإرهاب
قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إن الكويت وقفت بجانب بلاده في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن أبواب العراقيين مشرعة أمام إخوانهم الكويتيين. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T11:17+0000
2022-12-18T11:17+0000
2022-12-18T11:17+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية بشأن استقبال الشمري لوفد من اللجنة الدائمة "العراقية – الكويتية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن اللقاء شهد بحث التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة المخدرات وعملية ضبط الحدود المشتركة وأهمية تبادل المعلومات بما يحقق أمن الدولتين الجارتين واستقرارهما.وذكر أن نهج رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية واضح في مسألة تقوية العلاقات بين العراق ودول الجوار والمنطقة.وأضاف أن: "الكويت من الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد الإرهاب وأن أبواب العراقيين مشرعة أمام إخوانهم الكويتيين".في المقابل، أشاد الوفد الكويتي بجهود الأجهزة الأمنية وانتصارها على عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).واعتبر أن هذا النصري ينبغي أن يدرس لتؤخذ منه العبر في مطاردة العصابات الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20221218/ارتفاع-ضحايا-تفجير-عبوة-ناسفة-استهدف-رتلا-للشرطة-العراقية-شمالي-البلاد-إلى-9-قتلى-1071319810.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق: الكويت وقفت إلى جانبنا في محاربة الإرهاب
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قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إن الكويت وقفت بجانب بلاده في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن أبواب العراقيين مشرعة أمام إخوانهم الكويتيين.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية بشأن استقبال الشمري لوفد من اللجنة الدائمة "العراقية – الكويتية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن اللقاء شهد بحث التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة المخدرات وعملية ضبط الحدود المشتركة وأهمية تبادل المعلومات بما يحقق أمن الدولتين الجارتين واستقرارهما.
وذكر أن نهج رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية واضح في مسألة تقوية العلاقات بين العراق ودول الجوار والمنطقة.
وأضاف أن: "الكويت من الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد الإرهاب
وأن أبواب العراقيين مشرعة أمام إخوانهم الكويتيين".
في المقابل، أشاد الوفد الكويتي بجهود الأجهزة الأمنية وانتصارها على عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
واعتبر أن هذا النصري ينبغي أن يدرس لتؤخذ منه العبر في مطاردة العصابات الإرهابية.