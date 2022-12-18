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العراق يرسل وفدا إلى واشنطن لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
العراق يرسل وفدا إلى واشنطن لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اعتزامه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة التغير المناخي. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T07:16+0000
2022-12-18T07:17+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت.وقال البيان إن السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك.وخلال الاتصال هنأ ماكغورك رئيس الوزراء العراقي على تولّيه منصبه، وشدد على استمرار دعم واشنطن لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس جو بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية.وذكر البيان، أن الاتصال شهد اتفاقا بين الجانبين على ضرورة مواصلة جهود هزيمة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة.وعبر السوداني عن اعتزامه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة لمناقشة سبل تعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الإستراتيجي.كما يناقش الوفد استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي.
https://sputnikarabic.ae/20221218/الجيش-العراقي-ينعى-نائب-قائد-القوات-البحرية-1071312872.html
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أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

العراق يرسل وفدا إلى واشنطن لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

07:16 GMT 18.12.2022 (تم التحديث: 07:17 GMT 18.12.2022)
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اعتزامه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة التغير المناخي.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
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06:24 GMT
وقال البيان إن السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك.
وخلال الاتصال هنأ ماكغورك رئيس الوزراء العراقي على تولّيه منصبه، وشدد على استمرار دعم واشنطن لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس جو بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية.
وذكر البيان، أن الاتصال شهد اتفاقا بين الجانبين على ضرورة مواصلة جهود هزيمة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة.
وعبر السوداني عن اعتزامه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة لمناقشة سبل تعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الإستراتيجي.
كما يناقش الوفد استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي.
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