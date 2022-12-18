عربي
https://sputnikarabic.ae/20221218/الكويت-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-الوافدين-1071335231.html
الكويت تتخذ قرارا جديدا بشأن الوافدين
الكويت تتخذ قرارا جديدا بشأن الوافدين
أعلنت وزارة الصحة، في الكويت، فرض رسوم جديدة على الوافدين ضمن خطوات إصلاحية بدأت الوزارة في تنفيذها. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T20:21+0000
2022-12-18T20:21+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/01/1049431888_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a21b100694e32bcccc7d300855e53d3c.jpg
وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تتعلق قررت الوزارة الجديدة بالخدمات الصحية التي تقدم لمراجعي المستوصفات وطوارئ المستشفيات والعيادات الخارجية.ونقلت الصحيفة عن مصادر صحية قولها إن القرار يأتي "في إطار الخطوات الإصلاحية التي بدأت الوزارة تنفيذها، تتجه لفرض رسوم خاصة على صرف الأدوية للمراجعين الوافدين إضافة إلى رسوم المراجعة الاعتيادية".وكان البرلمان الكويتي قد فرض في أبريل/ نيسان من العام 2018 ضريبة على تحويلات الوافدين إلى الخارج، بلغت نسبتها 1% على المبلغ من دينار حتى 99 ديناراً و2% من 100 حتى 299، و3% من 300 حتى 499، و5% لأي حوالة تزيد عن 500 دينار.ويواجه الاقتراح بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين دوما انتقادات تتعلق بما يقال إنها سلبيات وأضرار على سمعة الكويت ومركزها المالي.ويدلل المنتقدون بأن هذه الضريبة ستخلق "سوقاً سوداء للتحويلات المالية، بالإضافة إلى ضررها على سمعة الكويت وعلاقاتها دولياً وتسببها في رفع الأسعار بشكل أو بآخر".يشار إلى أن إحصائية صادرة عن بنك الكويت ‏المركزي الكويت، كانت قد كشفت عن أن مجمل تحويلات الأجانب العاملين في الكويت خلال النصف الأول من 2019 بلغ 2.1 مليار دينار، حيث بلغت تحويلات العمالة في الربع الثاني نحو 1.2 مليار دينار، أما في الربع الأول من العام فبلغت 947.9 مليون دينار.واتخذت الكويت مؤخراً مجموعة من القرارات التي تخص الوافدين، من بينها قرار إيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر، بعد قرار وزير الداخلية الكويتي، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر.ونص القرار على وقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، حيث تبع هذه الخطوة قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة، بإيقاف تصاريح العمل للعمالة القادمة من مصر، وأكدت الكويت أن القرار جاء لجملة أسباب أبرزها العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
https://sputnikarabic.ae/20221215/البرلمان-الكويتي-يناقش-فرض-ضريبة-على-التحويلات-المالية-الخارجية-للوافدين-1071220230.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/01/1049431888_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3e90d7cd8f2c3fb612b8421903487971.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الكويت تتخذ قرارا جديدا بشأن الوافدين

20:21 GMT 18.12.2022
© AFP 2022مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة، في الكويت، فرض رسوم جديدة على الوافدين ضمن خطوات إصلاحية بدأت الوزارة في تنفيذها.
وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تتعلق قررت الوزارة الجديدة بالخدمات الصحية التي تقدم لمراجعي المستوصفات وطوارئ المستشفيات والعيادات الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر صحية قولها إن القرار يأتي "في إطار الخطوات الإصلاحية التي بدأت الوزارة تنفيذها، تتجه لفرض رسوم خاصة على صرف الأدوية للمراجعين الوافدين إضافة إلى رسوم المراجعة الاعتيادية".
وكان البرلمان الكويتي قد فرض في أبريل/ نيسان من العام 2018 ضريبة على تحويلات الوافدين إلى الخارج، بلغت نسبتها 1% على المبلغ من دينار حتى 99 ديناراً و2% من 100 حتى 299، و3% من 300 حتى 499، و5% لأي حوالة تزيد عن 500 دينار.
ويواجه الاقتراح بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين دوما انتقادات تتعلق بما يقال إنها سلبيات وأضرار على سمعة الكويت ومركزها المالي.
ويدلل المنتقدون بأن هذه الضريبة ستخلق "سوقاً سوداء للتحويلات المالية، بالإضافة إلى ضررها على سمعة الكويت وعلاقاتها دولياً وتسببها في رفع الأسعار بشكل أو بآخر".
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
البرلمان الكويتي يناقش فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين
15 ديسمبر, 09:25 GMT
يشار إلى أن إحصائية صادرة عن بنك الكويت ‏المركزي الكويت، كانت قد كشفت عن أن مجمل تحويلات الأجانب العاملين في الكويت خلال النصف الأول من 2019 بلغ 2.1 مليار دينار، حيث بلغت تحويلات العمالة في الربع الثاني نحو 1.2 مليار دينار، أما في الربع الأول من العام فبلغت 947.9 مليون دينار.
واتخذت الكويت مؤخراً مجموعة من القرارات التي تخص الوافدين، من بينها قرار إيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر، بعد قرار وزير الداخلية الكويتي، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر.
ونص القرار على وقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، حيث تبع هذه الخطوة قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة، بإيقاف تصاريح العمل للعمالة القادمة من مصر، وأكدت الكويت أن القرار جاء لجملة أسباب أبرزها العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:40 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 ديسمبر, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала