عربي
https://sputnikarabic.ae/20221218/الملحق-العسكري-الإيطالي-الكويت-تتسلم-الدفعة-الرابعة-من-طائرات-يوروفايتر-قبل-نهاية-العام-الحالي-1071336325.html
الملحق العسكري الإيطالي: الكويت تتسلم الدفعة الرابعة من طائرات "يوروفايتر" قبل نهاية العام الحالي
الملحق العسكري الإيطالي: الكويت تتسلم الدفعة الرابعة من طائرات "يوروفايتر" قبل نهاية العام الحالي
قال الملحق العسكري الإيطالي لدى إيطاليا العقيد سالفاتوري فيرارا، إن الكويت من المقرر أن تتسلم الدفعة الرابعة من طائرات "يوروفايتر" قريبا. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T20:42+0000
2022-12-18T20:42+0000
العالم
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101752/45/1017524558_0:116:2048:1268_1920x0_80_0_0_a5bb128ead0ee4f5817f6972591eb3c2.jpg
وأوضح فيرارا، في تصريح لصحيفة "القبس" أن الكويت قد تتسلم الدفعة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، وربما في أوائل شهر يناير من العام الجديد.وأشار الملحق العسكري إلى أنه "حسب المتفق عليه يفترض أن يتم التسليم في نهاية ديسمبر، ولكن قد يتأخر الأمر قليلاً".ولفت إلى أن "الدفعة الرابعة تتكون من 3 طائرات، وأن الخطة هي استكمال الأسطول بأكمله المكون من 28 طائرة، في غضون عام 2024".وأكد الملحق العسكري الكويتي على "عمق ومتانة علاقات التعاون العسكري والأمني ​​بين إيطاليا والكويت". مشيرا إلى "اجتماع رؤساء الأركان في البلدين نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث اتفقا على زيادة نطاق وحجم أنشطة التعاون الثنائي، بما في ذلك التدريب والتمارين والمشتريات".وتستخدم العديد من الدول مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي شاركت في تطويرها عدة دول أوروبية أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.وتعد السعودية من الدول الخليجية التي تستخدم مقاتلات "تايفون"، التي بدأ إنتاجها منذ بداية القرن الحالي، وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم.
https://sputnikarabic.ae/20220615/إعلام-قرار-غير-مسبوق-في-تاريخ-الجيش-الكويتي-بشأن-1900-ضابط-1063666258.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101752/45/1017524558_102:0:1946:1383_1920x0_80_0_0_0c42c569a6f4d5566f6e9ebf6ed2fba4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العالم, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم

الملحق العسكري الإيطالي: الكويت تتسلم الدفعة الرابعة من طائرات "يوروفايتر" قبل نهاية العام الحالي

20:42 GMT 18.12.2022
© flickr.com / Victorطائرتان من نوع "يوروفايتر"
طائرتان من نوع يوروفايتر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© flickr.com / Victor
تابعنا عبرTelegram
قال الملحق العسكري الإيطالي لدى إيطاليا العقيد سالفاتوري فيرارا، إن الكويت من المقرر أن تتسلم الدفعة الرابعة من طائرات "يوروفايتر" قريبا.
وأوضح فيرارا، في تصريح لصحيفة "القبس" أن الكويت قد تتسلم الدفعة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، وربما في أوائل شهر يناير من العام الجديد.
وأشار الملحق العسكري إلى أنه "حسب المتفق عليه يفترض أن يتم التسليم في نهاية ديسمبر، ولكن قد يتأخر الأمر قليلاً".
ولفت إلى أن "الدفعة الرابعة تتكون من 3 طائرات، وأن الخطة هي استكمال الأسطول بأكمله المكون من 28 طائرة، في غضون عام 2024".
الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
إعلام: قرار غير مسبوق في تاريخ الجيش الكويتي بشأن 1900 ضابط
15 يونيو, 16:36 GMT
وأكد الملحق العسكري الكويتي على "عمق ومتانة علاقات التعاون العسكري والأمني ​​بين إيطاليا والكويت". مشيرا إلى "اجتماع رؤساء الأركان في البلدين نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث اتفقا على زيادة نطاق وحجم أنشطة التعاون الثنائي، بما في ذلك التدريب والتمارين والمشتريات".
وتستخدم العديد من الدول مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي شاركت في تطويرها عدة دول أوروبية أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
وتعد السعودية من الدول الخليجية التي تستخدم مقاتلات "تايفون"، التي بدأ إنتاجها منذ بداية القرن الحالي، وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:40 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 ديسمبر, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала