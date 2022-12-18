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https://sputnikarabic.ae/20221218/باللغة-الصينية--قديروف-يدعو-العالم-الإسلامي-إلى-مواجهة-الناتو-1071322424.html
باللغة الصينية... قديروف يدعو العالم الإسلامي إلى مواجهة الناتو
باللغة الصينية... قديروف يدعو العالم الإسلامي إلى مواجهة الناتو
نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، تدوينة باللغة الصينية عبر قناته على منصة "تلغرام" اليوم الأحد دعا فيها العالم الإسلامي إلى مواجهة حلف شمال الأطلسي"الناتو". 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T12:06+0000
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روسيا
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وقال قديروف في الفيديو المنشور "نحن ندعو العالم الإسلامي بأسره كل العقلاء إلى الاتحاد ومواجهة عدونا المشترك".وتابع قديروف بالقول "الناتو يهدد وجود العالم بأسره".وبحسب الزعيم الشيشاني، على مدى المائة عام الماضية نظمت الولايات المتحدة وأوروبا عشرات الحروب والانقلابات العسكرية والاجتياحات حول العالم سقط فيها ملايين المدنيين"، مضيفا أن هذه البلدان اليوم تريد تحويلنا إلى حيوانات يمكن التلاعب بها بسهولة.وختم برسالة قال فيها: "لا تدع الناتو يأمرك وإلا فسوف يدوسون على وطنك في أي وقت من الأوقات!".
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روسيا

باللغة الصينية... قديروف يدعو العالم الإسلامي إلى مواجهة الناتو

12:06 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиниковالرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиников
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نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، تدوينة باللغة الصينية عبر قناته على منصة "تلغرام" اليوم الأحد دعا فيها العالم الإسلامي إلى مواجهة حلف شمال الأطلسي"الناتو".
وقال قديروف في الفيديو المنشور "نحن ندعو العالم الإسلامي بأسره كل العقلاء إلى الاتحاد ومواجهة عدونا المشترك".
وتابع قديروف بالقول "الناتو يهدد وجود العالم بأسره".
وبحسب الزعيم الشيشاني، على مدى المائة عام الماضية نظمت الولايات المتحدة وأوروبا عشرات الحروب والانقلابات العسكرية والاجتياحات حول العالم سقط فيها ملايين المدنيين"، مضيفا أن هذه البلدان اليوم تريد تحويلنا إلى حيوانات يمكن التلاعب بها بسهولة.
وختم برسالة قال فيها: "لا تدع الناتو يأمرك وإلا فسوف يدوسون على وطنك في أي وقت من الأوقات!".
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