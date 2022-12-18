https://sputnikarabic.ae/20221218/بنك-التنمية-الأفريقي-يوافق-على-تمويل-مشروع-لإنتاج-القمح-بالسودان-بما-يقارب-74-مليون-دولار-1071323858.html
بنك التنمية الأفريقي يوافق على تمويل مشروع لإنتاج القمح بالسودان بما يقارب 74 مليون دولار
بنك التنمية الأفريقي يوافق على تمويل مشروع لإنتاج القمح بالسودان بما يقارب 74 مليون دولار
أعلن بنك التنمية الأفريقي عن موافقته على تمويل مشروع لإنتاج القمح في السودان، بقيمة إجمالية تبلغ قرابة الـ74 مليون دولار. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T13:03+0000
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العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ووفق بيان نشره موقع نبض السودان، أعلن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي ومقره في مدينة أبيدجان بساحل العاج، عن موافقته على "تمويل مشروع طارئ لإنتاج القمح في السودان بمبلغ 73.81 مليون دولار".وأوضح بيان البنك أن "الأموال المقدمة من البنك ستساعد في شراء وتسليم بذور معتمدة لأصناف متكيفة مع المناخ، وأسمدة وخدمات إرشادية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة".وعلق مدير عام البنك لمنطقة شرق أفريقيا، نينا نوابوفو، على المشروع مؤكدا أن "السودان الذي يضم أكبر مساحة مروية في أفريقيا جنوب الصحراء، لديه إمكانات هائلة ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن أيضًا ليصبح مُصدرًا ".طالع أيضا: السودان: رغم أننا من مستوردي القمح الروسي... إلا أنه يمكننا تصدير منتجاتنا الزراعية لها
https://sputnikarabic.ae/20221211/السودان-مشروع-الجزيرة-مؤهل-لتوفير-50-من-احتياجات-البلاد-من-القمح-1071078431.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
بنك التنمية الأفريقي يوافق على تمويل مشروع لإنتاج القمح بالسودان بما يقارب 74 مليون دولار
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أعلن بنك التنمية الأفريقي عن موافقته على تمويل مشروع لإنتاج القمح في السودان، بقيمة إجمالية تبلغ قرابة الـ74 مليون دولار.
ووفق بيان نشره
موقع نبض السودان، أعلن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي ومقره في مدينة أبيدجان بساحل العاج، عن موافقته على "تمويل مشروع طارئ لإنتاج القمح في السودان بمبلغ 73.81 مليون دولار".
وأوضح بيان البنك أن "الأموال المقدمة من البنك ستساعد في شراء
وتسليم بذور معتمدة لأصناف متكيفة مع المناخ، وأسمدة وخدمات إرشادية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة".
وتوقع أن "يزيد المشروع إنتاج القمح بأكثر من الضعف من 630 ألف طن حاليًا إلى (1.52) مليون طن في غضون عامين"، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذاالمشروع ستصل إلى "400 ألف أسرة زراعية، وما يقرب من 800 ألف عامل".
وعلق مدير عام البنك لمنطقة شرق أفريقيا، نينا نوابوفو، على المشروع مؤكدا أن "السودان الذي يضم أكبر مساحة مروية في أفريقيا جنوب الصحراء، لديه إمكانات هائلة ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن أيضًا ليصبح مُصدرًا ".