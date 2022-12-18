https://sputnikarabic.ae/20221218/بن-غفير-التهديدات-بقتلي-لن-تردعني-أبدا-1071318766.html

بن غفير: التهديدات بقتلي لن تردعني أبدا

بن غفير: التهديدات بقتلي لن تردعني أبدا

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المكلف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إن التهديدات على حياته لن تردعه أبدا. 18.12.2022, سبوتنيك عربي

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2022-12-18T10:47+0000

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إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، عن إيتمار بن غفير بشأن التهديدات التي طالته في الفترة الأخيرة أن مثل هذه التهديدات لن تردعه أبدا عن فعل ما يؤمن به لصالح إسرائيل.وطالب إيتمار بن غفير بإلقاء القبض على من يقوم بتهديده شخصيا وسجنه، وذلك ردا على التهديدات التي يتعرض لها من قبل جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية.وفي السياق نفسه، تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء أمس السبت، أمام مبنى البرلمان (الكنيست)، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بزعامة بنيامين نتنياهو.ونشر الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف" أن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا، مساء اليوم السبت، في ميدان "هبيماه" بقلب تل أبيب للاعتراض على تشكيل حكومة نتنياهو، بدعوى أنها تضم مدانين جنائيا ومن المتطرفين دينيا.وأكدت صحيفة "هاآرتس العبرية" أن المئات من المواطنين الإسرائيليين رفعوا لافتات مكتوب عليها "نتنياهو مجرم".ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه بوغي يعالون، أن "إسرائيل تواجه انقلابا، وأن البلاد تشهد نشوء تحالف إجرامي يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية من شأنها تغيير النظام في دولة إسرائيل".ودعا الجنرال يعالون، المتظاهرين، إلى استمرار التظاهر والاحتجاج على تشكيل حكومة بزعامة نتنياهو.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".

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