https://sputnikarabic.ae/20221218/بيليه-ميسي-يستحق-الفوز-بكأس-العالم-1071336740.html
بيليه: ميسي يستحق الفوز بكأس العالم
بيليه: ميسي يستحق الفوز بكأس العالم
قال أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، إن ليونيل ميسي يستحق الفوز بكأس العالم. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T21:15+0000
2022-12-18T21:15+0000
2022-12-18T21:15+0000
أخبار فرنسا
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وأكد بيليه أن كرة القدم تواصل قول كلمتها وبطريقتها المعتادة والمذهلة. وتابع بيليه أن ميسي فاز بأول كأس عالم له، كما يستحق. وقدم بيليه الذي فاز بكأس العالم مع البرازيل ثلاث مرات التحية إلى لاعب المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي الذي سجل هاتريك في مباراة اليوم أمام الأرجنتين، قبل لعب ضربات الجزاء. ووجه بيليه حديثه له قائلا: صديقي العزيز مبابي، يالها من هدية أن تحرز أربعة أهداف في المباراة النهائية.توجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
https://sputnikarabic.ae/20221218/أمير-قطر-أوفينا-بوعدنا-بتنظيم-بطولة-كأس-عالم-استثنائية-في-بلاد-العرب-1071336467.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
بيليه: ميسي يستحق الفوز بكأس العالم
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قال أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، إن ليونيل ميسي يستحق الفوز بكأس العالم.
وأكد بيليه أن كرة القدم تواصل قول كلمتها وبطريقتها المعتادة والمذهلة.
وتابع بيليه أن ميسي فاز بأول كأس عالم له، كما يستحق.
وقدم بيليه الذي فاز بكأس العالم مع البرازيل ثلاث مرات التحية إلى لاعب المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي الذي سجل هاتريك في مباراة اليوم أمام الأرجنتين
، قبل لعب ضربات الجزاء.
ووجه بيليه حديثه له قائلا: صديقي العزيز مبابي، يالها من هدية أن تحرز أربعة أهداف في المباراة النهائية.
توجت الأرجنتين للمرة الثالثة
في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.
سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.
ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.
وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.