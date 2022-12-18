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https://sputnikarabic.ae/20221218/تأجيل-50-رحلة-وإلغاء-13-في-مطارات-موسكو-بسبب-عاصفة-ثلجية-1071313009.html
تأجيل 50 رحلة وإلغاء 13 في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية
تأجيل 50 رحلة وإلغاء 13 في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية
كشفت شركة "ياندكس" الروسية، صباح اليوم الأحد، عن تأجيل أكثر من 50 رحلة جوية وإلغاء نحو 13 في مطارات موسكو، وذلك بسبب العاصمة الثلجية القوية التي تضرب العاصمة... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T06:33+0000
2022-12-18T06:33+0000
روسيا
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وذكرت للمعلومات الواردة في الخدمة أن 20 رحلة تأجلت في مطار "فنوكوفو" وأُلغيت تسع رحلات، كما تم تأجيل نحو 22 رحلة في "دوموديدوفو" وإلغاء رحلتين وفي مطار "شيريميتيفو" تأجلت ثماني رحلات وألغيت اثنتان.وفي وقت سابق، قال إيفغيني تيشكونوفيتش المتخصص بحالة الطقس في مركز "فوبوس" للقطس أن ما يقرب من ثلث الأمطار الشهرية سقطت في موسكو في يوم واحد و50% من الأمطار الشهرية في منطقة موسكو. ووفقا له ، فإن ما يصل إلى 10 ملم من الثلوج ستسقط في موسكو بعد ظهر يوم الأحد وقد يتم كسر الرقم القياسي لأقصى هطول يومي لهطول الأمطار في 18 ديسمبر/ كانون الأول.
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تأجيل 50 رحلة وإلغاء 13 في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية

06:33 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورسقوط ثلوج في موسكو، 11 يناير 2020
سقوط ثلوج في موسكو، 11 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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كشفت شركة "ياندكس" الروسية، صباح اليوم الأحد، عن تأجيل أكثر من 50 رحلة جوية وإلغاء نحو 13 في مطارات موسكو، وذلك بسبب العاصمة الثلجية القوية التي تضرب العاصمة منذ أيام.
وذكرت للمعلومات الواردة في الخدمة أن 20 رحلة تأجلت في مطار "فنوكوفو" وأُلغيت تسع رحلات، كما تم تأجيل نحو 22 رحلة في "دوموديدوفو" وإلغاء رحلتين وفي مطار "شيريميتيفو" تأجلت ثماني رحلات وألغيت اثنتان.
وفي وقت سابق، قال إيفغيني تيشكونوفيتش المتخصص بحالة الطقس في مركز "فوبوس" للقطس أن ما يقرب من ثلث الأمطار الشهرية سقطت في موسكو في يوم واحد و50% من الأمطار الشهرية في منطقة موسكو.
ووفقا له ، فإن ما يصل إلى 10 ملم من الثلوج ستسقط في موسكو بعد ظهر يوم الأحد وقد يتم كسر الرقم القياسي لأقصى هطول يومي لهطول الأمطار في 18 ديسمبر/ كانون الأول.
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