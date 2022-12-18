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"تويتر" يتخلص من تحديد نوع الهاتف الصادر عنه التغريدة
"تويتر" يتخلص من تحديد نوع الهاتف الصادر عنه التغريدة
أعلنت منصة التغريدات الأمريكية "تويتر"، اليوم الأحد، عن أنها لن تقوم بعد الآن بتحديد نوع الهاتف الذكي الذي يتم ‏نشر أي تغريدة منه.‏ 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T10:10+0000
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وبالإجراء الجديد، لن تظهر أمام المستخدمين العبارة الشهيرة "تويتر لهاتف آيفون" أو "تويتر لهاتف أندرويد"، أو حتى "تويتر للويب"، في أي تغريدة منشورة.وكان المدير الجديد لـ"تويتر"، الملياردير إيلون ماسك، قال الشهر الماضي إن الشركة "ستتوقف أخيرا عن إضافة الجهاز الذي تم نشر تغريدة عليه"، واصفا الوظيفة بأنها "مضيعة لمساحة الشاشة والحساب".وكتب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ردا على تغريدة أحد المستخدمين: "سنتوقف أخيرا عن إضافة أي جهاز تمت كتابة تغريدة من خلاله"، مضيفا: "حرفيا لا أحد يعرف سبب قيامنا بذلك".يشار إلى أن إيلون ماسك أعلن الأسبوع الماضي أن شركة "تويتر" تعتزم زيادة الحد الأقصى للحروف في المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي من 280 حرفا إلى 4 آلاف.وكان ماسك قال في 6 نوفمبر، إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح قريبا للمستخدمين بنشر تدوينات طويلة.
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تويتر, مجتمع, منوعات
تويتر, مجتمع, منوعات

"تويتر" يتخلص من تحديد نوع الهاتف الصادر عنه التغريدة

10:10 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / Leon Nealتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
تويتر
© AFP 2022 / Leon Neal
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أعلنت منصة التغريدات الأمريكية "تويتر"، اليوم الأحد، عن أنها لن تقوم بعد الآن بتحديد نوع الهاتف الذكي الذي يتم ‏نشر أي تغريدة منه.‏
وبالإجراء الجديد، لن تظهر أمام المستخدمين العبارة الشهيرة "تويتر لهاتف آيفون" أو "تويتر لهاتف أندرويد"، أو حتى "تويتر للويب"، في أي تغريدة منشورة.
وكان المدير الجديد لـ"تويتر"، الملياردير إيلون ماسك، قال الشهر الماضي إن الشركة "ستتوقف أخيرا عن إضافة الجهاز الذي تم نشر تغريدة عليه"، واصفا الوظيفة بأنها "مضيعة لمساحة الشاشة والحساب".
وكتب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ردا على تغريدة أحد المستخدمين: "سنتوقف أخيرا عن إضافة أي جهاز تمت كتابة تغريدة من خلاله"، مضيفا: "حرفيا لا أحد يعرف سبب قيامنا بذلك".
يشار إلى أن إيلون ماسك أعلن الأسبوع الماضي أن شركة "تويتر" تعتزم زيادة الحد الأقصى للحروف في المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي من 280 حرفا إلى 4 آلاف.
وكان ماسك قال في 6 نوفمبر، إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح قريبا للمستخدمين بنشر تدوينات طويلة.
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