https://sputnikarabic.ae/20221218/تويتر-يتخلص-من-تحديد-نوع-الهاتف-الصادر-عنه-التغريدة-1071317890.html
"تويتر" يتخلص من تحديد نوع الهاتف الصادر عنه التغريدة
"تويتر" يتخلص من تحديد نوع الهاتف الصادر عنه التغريدة
أعلنت منصة التغريدات الأمريكية "تويتر"، اليوم الأحد، عن أنها لن تقوم بعد الآن بتحديد نوع الهاتف الذكي الذي يتم نشر أي تغريدة منه. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T10:10+0000
2022-12-18T10:10+0000
2022-12-18T10:10+0000
تويتر
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102740/99/1027409926_0:223:5795:3482_1920x0_80_0_0_50b15c0a757ea3a3bbac68e158f9dc39.jpg
وبالإجراء الجديد، لن تظهر أمام المستخدمين العبارة الشهيرة "تويتر لهاتف آيفون" أو "تويتر لهاتف أندرويد"، أو حتى "تويتر للويب"، في أي تغريدة منشورة.وكان المدير الجديد لـ"تويتر"، الملياردير إيلون ماسك، قال الشهر الماضي إن الشركة "ستتوقف أخيرا عن إضافة الجهاز الذي تم نشر تغريدة عليه"، واصفا الوظيفة بأنها "مضيعة لمساحة الشاشة والحساب".وكتب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ردا على تغريدة أحد المستخدمين: "سنتوقف أخيرا عن إضافة أي جهاز تمت كتابة تغريدة من خلاله"، مضيفا: "حرفيا لا أحد يعرف سبب قيامنا بذلك".يشار إلى أن إيلون ماسك أعلن الأسبوع الماضي أن شركة "تويتر" تعتزم زيادة الحد الأقصى للحروف في المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي من 280 حرفا إلى 4 آلاف.وكان ماسك قال في 6 نوفمبر، إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح قريبا للمستخدمين بنشر تدوينات طويلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102740/99/1027409926_427:0:5366:3704_1920x0_80_0_0_183fa05a38c31d386522e33e0477445a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, مجتمع, منوعات
"تويتر" يتخلص من تحديد نوع الهاتف الصادر عنه التغريدة
تابعنا عبر
أعلنت منصة التغريدات الأمريكية "تويتر"، اليوم الأحد، عن أنها لن تقوم بعد الآن بتحديد نوع الهاتف الذكي الذي يتم نشر أي تغريدة منه.
وبالإجراء الجديد، لن تظهر أمام المستخدمين العبارة الشهيرة "تويتر لهاتف آيفون" أو "تويتر لهاتف أندرويد"، أو حتى "تويتر للويب"، في أي تغريدة منشورة.
وكان المدير الجديد لـ"تويتر"، الملياردير إيلون ماسك، قال الشهر الماضي إن الشركة "ستتوقف أخيرا عن إضافة الجهاز الذي تم نشر تغريدة عليه"، واصفا الوظيفة بأنها "مضيعة لمساحة الشاشة والحساب".
وكتب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ردا على تغريدة أحد المستخدمين: "سنتوقف أخيرا عن إضافة أي جهاز تمت كتابة تغريدة من خلاله"، مضيفا: "حرفيا لا أحد يعرف سبب قيامنا بذلك".
يشار إلى أن إيلون ماسك أعلن الأسبوع الماضي أن شركة "تويتر" تعتزم زيادة الحد الأقصى للحروف في المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي من 280 حرفا إلى 4 آلاف
.
وكان ماسك قال في 6 نوفمبر، إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح قريبا للمستخدمين بنشر تدوينات طويلة.