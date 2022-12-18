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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221218/خبير-الغرب-يريد-إحداث-شرخ-في-الأمة-السلافية-وتقسيم-الكنيسة-الشرقية-1071319513.html
خبير: الغرب يريد إحداث شرخ في الأمة السلافية وتقسيم الكنيسة الشرقية
خبير: الغرب يريد إحداث شرخ في الأمة السلافية وتقسيم الكنيسة الشرقية
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": القوات المسلحة الأوكرانية تعارض وقف إطلاق النار عشية السنة الجديدة، المملكة العربية السعودية توقع على اتفاقية أمنية مع المملكة... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T11:12+0000
2022-12-18T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: الغرب يريد إحداث شرخا في الأمة السلافية وتقسيم الكنيسة الشرقية
خبير: الغرب يريد إحداث شرخا في الأمة السلافية وتقسيم الكنيسة الشرقية
مع دخول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا شهرها العاشر لا تبدو في الأفق أي دلائل للانخراط في عملية تفاوض لوقف القتال ليأتي اليوم، من يقول من وراء المحيطات إن الولايات المتحدة لا تحارب روسيا ولا تسعى إلى النزاع معها لكنها ستواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح مهما كانت المدة المطلوبة.حول هذا الموضوع يتحدث لـ "شؤون عسكرية " الخبير بالأزمات الدولية الدكتور عبد الله فندي قائلا:خبير: "أبطال الحشد الشعبي يحولون حالة الانكسار النفسي إلى إصرار على انتزاع النصر"يحتفل العراق بمرور الذكرى الخامسة لتحرير أراضيه من قبضة الإرهاب، بينما تواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري. مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء ركن الدكتور عماد علو قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: الغرب يريد إحداث شرخ في الأمة السلافية وتقسيم الكنيسة الشرقية

11:12 GMT 18.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: الغرب يريد إحداث شرخا في الأمة السلافية وتقسيم الكنيسة الشرقية
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محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": القوات المسلحة الأوكرانية تعارض وقف إطلاق النار عشية السنة الجديدة، المملكة العربية السعودية توقع على اتفاقية أمنية مع المملكة المتحدة، واشنطن تجهز لبناء قاعدة عسكرية في الرقة فما هو السيناريو القادم؟
مع دخول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا شهرها العاشر لا تبدو في الأفق أي دلائل للانخراط في عملية تفاوض لوقف القتال ليأتي اليوم، من يقول من وراء المحيطات إن الولايات المتحدة لا تحارب روسيا ولا تسعى إلى النزاع معها لكنها ستواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح مهما كانت المدة المطلوبة.
حول هذا الموضوع يتحدث لـ "شؤون عسكرية " الخبير بالأزمات الدولية الدكتور عبد الله فندي قائلا:
"الغرب ليس بوارد إنهاء هذه الحرب وهم يريدون تحقيق أهداف وإحداث شرخ في الأمة السلافية وتقسيم الكنيسة الشرقية. القيادة الروسية تعرف اللعبة جيدا لذلك من المؤسف أن تستمر هذه الحرب لفترة طويلة لأنها لا تؤثر على روسيا فقط بل وعلى العالم ككل".

خبير: "أبطال الحشد الشعبي يحولون حالة الانكسار النفسي إلى إصرار على انتزاع النصر"

يحتفل العراق بمرور الذكرى الخامسة لتحرير أراضيه من قبضة الإرهاب، بينما تواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري. مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء ركن الدكتور عماد علو قائلا:

"استطاع الشعب العراقي بذل الغالي والنفيس من أجل الخلاص ودحر تنظيم "داعش" الإجرامي، بالنسبة للحشد الشعبي كان دوره متميزا وفعالا منذ البداية حيث استطاع انتزاع النصر من هذه التنظيمات الظلامية وتحرير الأرض وكان الدور الأكبر لـ فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت من المرجعية العليا المتمثلة بسماحة السيد آية الله العظمى علي السيستاني".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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