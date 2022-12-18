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https://sputnikarabic.ae/20221218/خفر-السواحل-الياباني-كوريا-الشمالية-أطلقت-ما-يبدو-أنه-صاروخ-باليستي-1071311763.html
خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي
خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي
قال خفر السواحل الياباني، اليوم الأحد، إن بيونغ يانغ أجرت تجربة إطلاق جديدة، لما يبدو أنه صاروخ باليستي. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T02:52+0000
2022-12-18T02:52+0000
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سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت بالفعل عشرات الصواريخ تجاه كوريا الجنوبية منذ بداية عام 2022، بما في ذلك تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات نُفذت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وفي وقت سابق، نجحت كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضي، في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع للحصول على "نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية.وقاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون شخصيًا تجربة المحرك، وعبر عن "توقعه أن يتم صنع سلاح استراتيجي من نوع جديد في أقصر فترة زمنية".
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أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية
أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية

خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي

02:52 GMT 18.12.2022
© Sputnik . KCNAإطلاق صاروخ باليستي
إطلاق صاروخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . KCNA
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قال خفر السواحل الياباني، اليوم الأحد، إن بيونغ يانغ أجرت تجربة إطلاق جديدة، لما يبدو أنه صاروخ باليستي.
سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.
يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت بالفعل عشرات الصواريخ تجاه كوريا الجنوبية منذ بداية عام 2022، بما في ذلك تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات نُفذت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وفي وقت سابق، نجحت كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضي، في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع للحصول على "نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية.
وقالت الوكالة: "نجح معهد كبير تابع لأكاديمية علوم الدفاع في اختبار إطلاق النار الثابت لمحرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع 140 تريليون قدم، وهو الأول من نوعه في البلاد، موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية صباح يوم 15 ديسمبر".
وقاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون شخصيًا تجربة المحرك، وعبر عن "توقعه أن يتم صنع سلاح استراتيجي من نوع جديد في أقصر فترة زمنية".
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