https://sputnikarabic.ae/20221218/دبلوماسي-إيراني-ينتقد-الاستخدام-الأوروبي-لحقوق-الإنسان-ويصفه-بأنه-مجرد-أداة-سياسية-1071317463.html
دبلوماسي إيراني ينتقد الاستخدام الأوروبي لحقوق الإنسان ويصفه بأنه "مجرد أداة سياسية"
دبلوماسي إيراني ينتقد الاستخدام الأوروبي لحقوق الإنسان ويصفه بأنه "مجرد أداة سياسية"
وصف الدبلوماسي الإيراني، عباس باقر بور أردكاني، حقوق الإنسان بأنها أداة سياسية أوروبية. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T10:16+0000
2022-12-18T10:16+0000
2022-12-18T10:16+0000
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ووفقا لما كتبه باقر، الذي يعمل سفيرا لبلاده في النمسا، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، فقد انتقد الاستخدام الأوروبي لمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أنها "مجرد أداة في صندوق الأدوات السياسية الأوروبية".ودلل الدبلوماسي الإيراني على قوله موجها سؤالا إلى الأوروبيين: "هل سبق لكم أن استدعيتم ممثل الكيان الإسرائيلي لجرائمه الهمجية المستمرة ضد الأطفال والنساء؟ أو آخرين أعدمت حكومتهم 81 شخصًا في يوم واحد فقط؟"يشار إلى أن مجلس وزراء الخارجية الأوروبي، كان قد صادق الاثنين الماضي، على عقوبات جديدة استهدفت 20 شخصية إيرانية، لانتهاكها قضايا حقوق الإنسان وفقا للمجلس.طالع أيضا: إيران: أي دولة لا تتماشى مع النهج السياسي الغربي يتهمونها بانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
دبلوماسي إيراني ينتقد الاستخدام الأوروبي لحقوق الإنسان ويصفه بأنه "مجرد أداة سياسية"
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وصف الدبلوماسي الإيراني، عباس باقر بور أردكاني، حقوق الإنسان بأنها أداة سياسية أوروبية.
ووفقا لما كتبه باقر، الذي يعمل سفيرا لبلاده في النمسا
، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، فقد انتقد الاستخدام الأوروبي لمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أنها "مجرد أداة في صندوق الأدوات السياسية الأوروبية".
ودلل الدبلوماسي
الإيراني على قوله موجها سؤالا إلى الأوروبيين: "هل سبق لكم أن استدعيتم ممثل الكيان الإسرائيلي لجرائمه الهمجية المستمرة ضد الأطفال والنساء؟ أو آخرين أعدمت حكومتهم 81 شخصًا في يوم واحد فقط؟"
وأجاب قائلا: "بالتأكيد لا، لأن حقوق الإنسان مجرد أداة في صندوق أدواتكم السياسية"، واصفا هذه المعاملة بأنها نابعة من "ازدواجية المعايير".
يشار إلى أن مجلس وزراء الخارجية الأوروبي، كان قد صادق الاثنين الماضي، على عقوبات جديدة استهدفت 20 شخصية إيرانية، لانتهاكها قضايا حقوق الإنسان وفقا للمجلس.