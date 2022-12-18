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https://sputnikarabic.ae/20221218/رائدا-فضاء-إماراتيان-يخضعان-لتدريبات-على-وحدة-كولومبس--1071313342.html
رائدا فضاء إماراتيان يخضعان لتدريبات على وحدة "كولومبس"
رائدا فضاء إماراتيان يخضعان لتدريبات على وحدة "كولومبس"
خضع اثنان من رواد الفضاء الإماراتيين، وهما هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، لتدريبات على وحدة "كولومبس"، استعدادا لأول مهمة طويلة الأمد. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T06:44+0000
2022-12-18T06:44+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، "وام"، فقد خضع كل من المنصوري والنيادي لتدريبات على وحدة كولومبس، "على متن محطة الفضاء الدولية، استعداداً لمهمة سبيس إكس Crew-6، أحدى مهام برنامج الإمارات لرواد الفضاء".وتضمنت التدريبات "التجارب العلمية للبعثة، واستخدام المعدات، والصيانة الروتينية، والتعامل مع حالات الطوارئ".وتبدأ المهمة التي يشارك فيها المنصوري والنيادي في منتصف فبراير/ شباط من العام المقبل، حيث سيكون سلطان، رائد الفضاء الأساسي للمهمة من دولة الإمارات، التي ستنطلق على متن مركبة "دراغون" لشركة "سبيس إكس" من المجمع رقم 39A بقاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية، في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، لقضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.طالع أيضا: الإمارات تستعد لتسجيل إنجاز عالمي جديد في الفضاء
https://sputnikarabic.ae/20220508/الإمارات-المنصوري-والنيادي-يحصلان-على-شارة-رواد-الفضاء-من-ناسا-1061985941.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

رائدا فضاء إماراتيان يخضعان لتدريبات على وحدة "كولومبس"

06:44 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورهزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، سافر إلى الفضاء 25 سبتمبر/ أيلول، إلى محطة الفضاء الدولية
هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، سافر إلى الفضاء 25 سبتمبر/ أيلول، إلى محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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خضع اثنان من رواد الفضاء الإماراتيين، وهما هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، لتدريبات على وحدة "كولومبس"، استعدادا لأول مهمة طويلة الأمد.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، "وام"، فقد خضع كل من المنصوري والنيادي لتدريبات على وحدة كولومبس، "على متن محطة الفضاء الدولية، استعداداً لمهمة سبيس إكس Crew-6، أحدى مهام برنامج الإمارات لرواد الفضاء".
هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، سافر إلى الفضاء 25 سبتمبر/ أيلول، إلى محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
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وتضمنت التدريبات "التجارب العلمية للبعثة، واستخدام المعدات، والصيانة الروتينية، والتعامل مع حالات الطوارئ".

وقضى كل من رائدي الفضاء الإماراتييين ساعات في ممارسة جميع المهارات المكتسبة خلال جلسات نظرية وعملية، من خلال "أجهزة المحاكاة الموجودة في مركز التدريب، والتي هي نسخة طبق الأصل من تلك الموجودة في محطة الفضاء الدولية".

وتبدأ المهمة التي يشارك فيها المنصوري والنيادي في منتصف فبراير/ شباط من العام المقبل، حيث سيكون سلطان، رائد الفضاء الأساسي للمهمة من دولة الإمارات، التي ستنطلق على متن مركبة "دراغون" لشركة "سبيس إكس" من المجمع رقم 39A بقاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية، في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، لقضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.
طالع أيضا: الإمارات تستعد لتسجيل إنجاز عالمي جديد في الفضاء
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