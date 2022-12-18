https://sputnikarabic.ae/20221218/سيئول-كوريا-الشمالية-أطلقت-صاروخين-باليستيين-متوسطي-المدى-في-البحر-الشرقي-1071313454.html

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى في البحر الشرقي

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى في البحر الشرقي

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى على البحر ‏الشرقي، اليوم الأحد.‏ 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T06:52+0000

2022-12-18T06:52+0000

2022-12-18T06:52+0000

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنها "رصدت عمليات إطلاق من منطقة تونغتشانغ ري، بمقاطعة بيونغان الشمالية، بين الساعة 11:13 صباحا والساعة 12:05 ظهرا بالتوقيت المحلي"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأضافت أن "الصاروخين الذين تم إطلاقهما من زوايا حادة، حلّقا نحو 500 كيلومتر".كما ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "سلطات الاستخبارات في الجنوب وأمريكا تجريان تحليلا لتفاصيل أخرى، ضمن دراسة شاملة لأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة".ونددت هيئة الأركان المشتركة في سيئول بعمليات الإطلاق من جانب بيونغ يانغ، ووصفتها بأنها "استفزاز كبير" يقوّض السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، وإنما أيضا في المجتمع الدولي، وخرق "واضح" لقرارات مجلس الأمن الدولي.وقالت في رسالة نصية: "ندين عمليات الإطلاق بشدة، ونحث الشمال على التوقف على الفور".وأضافت أن "الجيش الكوري الجنوبي سيحتفظ بوضعية استعداد قوية بناء على قدراته للرد "بأغلبية ساحقة" على أي استفزازات كورية شمالية".وجاء إطلاق اليوم الأحد، في أعقاب إحياء ذكرى كوريا الشمالية في اليوم السابق للذكرى الـ11 لوفاة كيم جونغ إيل، الزعيم السابق، ووالد الزعيم الحالي، كيم جونغ أون.يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت خلال العام الحالي، أكثر من 60 صاروخا باليستيا، لتُسجل رقما قياسيا في عام واحد.وفي وقت سابق، نجحت كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضي، في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع للحصول على "نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية.وتعقيبا على ذلك، أكد منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن "كوريا الشمالية تواصل تطوير قدراتها العسكرية، التي تشكل تهديدات خطيرة للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا".وكرر كيربي التزام أمريكا بالتعامل مع كوريا الشمالية، وقال في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية: "نكرر مرة أخرى عرضنا بالجلوس مع كيم كونغ أون دون شروط مسبقة".

https://sputnikarabic.ae/20221218/خفر-السواحل-الياباني-كوريا-الشمالية-أطلقت-ما-يبدو-أنه-صاروخ-باليستي-1071311763.html

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