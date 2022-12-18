https://sputnikarabic.ae/20221218/صحيفة-إستونيا-الدولة-الوحيدة-التي-تعطي-أوكرانيا-أكثر-من-1-من-ناتجها-المحلي--1071312009.html
صحيفة: إستونيا الدولة الوحيدة التي تعطي أوكرانيا أكثر من 1% من ناتجها المحلي
صحيفة: إستونيا الدولة الوحيدة التي تعطي أوكرانيا أكثر من 1% من ناتجها المحلي
أفادت صحيفة "بوست تايمز" الإستونية، بأن إستونيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تصرف على دعم أوكرانيا أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T04:41+0000
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هلسنكي– سبوتنيك. وأوضحت الصحيفة أن "إستونيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تصرف على دعم أوكرانيا أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي حيث تعطيها 1.1 %، أما لاتفيا، التي تقع في المرتبة الثانية، فقدمت مساعدات لأوكرانيا بمقدار 0.93 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الثالثة بولندا التي قدمت 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي".يشار إلى أن الولايات المتحدة، بالرغم عن الكميات الكبيرة من الدعم، تحتل المرتبة التاسعة في قائمة المتبرعين، حيث تبلغ نسبة نفقاتها على دعم أوكرانيا 0.23 % من ناتجها المحلي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221201/بايدن-وماكرون-يتعهدان-بمواجهة-التحدي-الصيني-ودعم-أوكرانيا-1070747168.html
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أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
صحيفة: إستونيا الدولة الوحيدة التي تعطي أوكرانيا أكثر من 1% من ناتجها المحلي
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أفادت صحيفة "بوست تايمز" الإستونية، بأن إستونيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تصرف على دعم أوكرانيا أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
هلسنكي– سبوتنيك. وأوضحت الصحيفة أن "إستونيا هي الدولة الوحيدة
في العالم التي تصرف على دعم أوكرانيا أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي حيث تعطيها 1.1 %، أما لاتفيا، التي تقع في المرتبة الثانية، فقدمت مساعدات لأوكرانيا بمقدار 0.93 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الثالثة بولندا التي قدمت 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي".
يشار إلى أن الولايات المتحدة، بالرغم عن الكميات الكبيرة من الدعم، تحتل المرتبة التاسعة في قائمة المتبرعين، حيث تبلغ نسبة نفقاتها على دعم أوكرانيا 0.23 % من ناتجها المحلي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.