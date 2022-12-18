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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221218/صحيفة-بابا-الفاتيكان-لن-يشاهد-مباراة-منتخب-بلاده-في-نهائي-كأس-العالم-1071317327.html
صحيفة: بابا الفاتيكان لن يشاهد مباراة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم
صحيفة: بابا الفاتيكان لن يشاهد مباراة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن البابا فرنسيس لن يشهد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، التي تتنافس خلالها الأرجنتين ضد فرنسا، اليوم الأحد. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T09:51+0000
2022-12-18T09:51+0000
بطولة كأس العالم 2022
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار فرنسا
العالم
مجتمع
رياضة
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روما - سبوتنيك. وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن البابا فرنسيس الأرجنتيني المولد، "لم يشاهد التلفاز منذ 15 يوليو/ تموز 1990، بعد تعهده للسيدة مريم العذراء".ومع ذلك، فإنه كان يبلغ بنتائج فريقه المفضل لكرة القدم، نادي سان لورينزو، الذي يقع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مرة واحدة في الأسبوع، بحسب الصحيفة.من جانبها، قالت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية إن البابا سيشجع اليوم منتخب بلاده "من مسافة بعيدة"، ومن المحتمل أنه سيشاهد بعد المباراة مجموعة مختارة من اللحظات المهمة عبر الإنترنت.قال رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، على "تويتر"، إنه لن يسافر إلى قطر لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، بعكس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتوجه إلى قطر لحضور المباراة النهائية.هذا وفازت كرواتيا، أمس السبت، بالميدالية البرونزية في كأس العالم، بفوزها على المغرب بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب خليفة في قطر.
https://sputnikarabic.ae/20221218/البابا-فرنسيس-يكشف-أن-استقالته-جاهزة-منذ-2013-تحسبا-لتدهور-صحته-1071314458.html
أخبار فرنسا
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار فرنسا , العالم, مجتمع, رياضة
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار فرنسا , العالم, مجتمع, رياضة

صحيفة: بابا الفاتيكان لن يشاهد مباراة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم

09:51 GMT 18.12.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن البابا فرنسيس لن يشهد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، التي تتنافس خلالها الأرجنتين ضد فرنسا، اليوم الأحد.
روما - سبوتنيك. وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن البابا فرنسيس الأرجنتيني المولد، "لم يشاهد التلفاز منذ 15 يوليو/ تموز 1990، بعد تعهده للسيدة مريم العذراء".
ومع ذلك، فإنه كان يبلغ بنتائج فريقه المفضل لكرة القدم، نادي سان لورينزو، الذي يقع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مرة واحدة في الأسبوع، بحسب الصحيفة.
بابا الفاتيكان فرانسيس في سانتياغو، تشيلي 16 يناير/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
البابا فرنسيس يكشف أن استقالته جاهزة منذ 2013 تحسبا لتدهور صحته
07:45 GMT
من جانبها، قالت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية إن البابا سيشجع اليوم منتخب بلاده "من مسافة بعيدة"، ومن المحتمل أنه سيشاهد بعد المباراة مجموعة مختارة من اللحظات المهمة عبر الإنترنت.
قال رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، على "تويتر"، إنه لن يسافر إلى قطر لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، بعكس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتوجه إلى قطر لحضور المباراة النهائية.
هذا وفازت كرواتيا، أمس السبت، بالميدالية البرونزية في كأس العالم، بفوزها على المغرب بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب خليفة في قطر.
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