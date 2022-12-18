https://sputnikarabic.ae/20221218/صحيفة-بابا-الفاتيكان-لن-يشاهد-مباراة-منتخب-بلاده-في-نهائي-كأس-العالم-1071317327.html
صحيفة: بابا الفاتيكان لن يشاهد مباراة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم
صحيفة: بابا الفاتيكان لن يشاهد مباراة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن البابا فرنسيس لن يشهد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، التي تتنافس خلالها الأرجنتين ضد فرنسا، اليوم الأحد. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T09:51+0000
2022-12-18T09:51+0000
2022-12-18T09:51+0000
بطولة كأس العالم 2022
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار فرنسا
العالم
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103326/70/1033267018_0:125:2335:1438_1920x0_80_0_0_e98b647e520942f0e00170713c714b44.jpg
روما - سبوتنيك. وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن البابا فرنسيس الأرجنتيني المولد، "لم يشاهد التلفاز منذ 15 يوليو/ تموز 1990، بعد تعهده للسيدة مريم العذراء".ومع ذلك، فإنه كان يبلغ بنتائج فريقه المفضل لكرة القدم، نادي سان لورينزو، الذي يقع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مرة واحدة في الأسبوع، بحسب الصحيفة.من جانبها، قالت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية إن البابا سيشجع اليوم منتخب بلاده "من مسافة بعيدة"، ومن المحتمل أنه سيشاهد بعد المباراة مجموعة مختارة من اللحظات المهمة عبر الإنترنت.قال رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، على "تويتر"، إنه لن يسافر إلى قطر لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، بعكس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتوجه إلى قطر لحضور المباراة النهائية.هذا وفازت كرواتيا، أمس السبت، بالميدالية البرونزية في كأس العالم، بفوزها على المغرب بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب خليفة في قطر.
https://sputnikarabic.ae/20221218/البابا-فرنسيس-يكشف-أن-استقالته-جاهزة-منذ-2013-تحسبا-لتدهور-صحته-1071314458.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103326/70/1033267018_125:0:2210:1564_1920x0_80_0_0_f7f5709b6ef0ee8332342dfea969a6fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار فرنسا , العالم, مجتمع, رياضة
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار فرنسا , العالم, مجتمع, رياضة
صحيفة: بابا الفاتيكان لن يشاهد مباراة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم
تابعنا عبر
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن البابا فرنسيس لن يشهد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، التي تتنافس خلالها الأرجنتين ضد فرنسا، اليوم الأحد.
روما - سبوتنيك
. وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن البابا فرنسيس الأرجنتيني المولد، "لم يشاهد التلفاز منذ 15 يوليو/ تموز 1990، بعد تعهده للسيدة مريم العذراء".
ومع ذلك، فإنه كان يبلغ بنتائج فريقه المفضل لكرة القدم، نادي سان لورينزو، الذي يقع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مرة واحدة في الأسبوع، بحسب الصحيفة.
من جانبها، قالت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية إن البابا
سيشجع اليوم منتخب بلاده "من مسافة بعيدة"، ومن المحتمل أنه سيشاهد بعد المباراة مجموعة مختارة من اللحظات المهمة عبر الإنترنت.
قال رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، على "تويتر"، إنه لن يسافر إلى قطر لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، بعكس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتوجه إلى قطر لحضور المباراة النهائية.
هذا وفازت كرواتيا، أمس السبت، بالميدالية البرونزية في كأس العالم، بفوزها على المغرب بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب خليفة في قطر.