في يومها العالمي... نجم اللغة العربية يسطع في جامعات موسكو

"إنّ الذكرى التسعين لوفاة الأديب جبران خليل جبران كانت في ربيع السنة الماضية، ونظمنا وقتها هذه الندوة ولم نكن نتوقع عدد الباحثين الذين أبدوا رغبتهم بعرض أبحاثهم حول الأديب، وتصوّرنا أن جلستين ستكونان كافيتين لعرض أعمالهم، وفي النهاية وصلنا إلى 17 بحثا تناولت جوانب مختلفة لجبران خليل جبران، من شعره ونقده وفلسفته وفنّه ورسوماته، واستمرت الندوة لأربعة أيام وكانت الندوة عبر تطبيق الزوم، وشارك فيها ما لا يقل عن 400 مشارك وهذا مفخرة لنا، وأكثر من نصف هذه المشاركات كانت مناقشات وإضافات للأبحاث المطروحة في الجلسة، ولهذا كانت الفعالية غنية وحظيت بتقدير عال جدّا، وقيل لنا في لبنان إن فعالية بهذا المستوى تقريبا لم تحصل حتى في لبنان نفسه، وقد تعهّدنا بعد تلك الندوة بطباعة كتاب يحتوي أعمال المؤتمر، وتمكّنا من إصدار الكتاب، لهذا كان الحفل بمناسبة تقديم هذا الكتاب للقراء في روسيا ونحن بصدد تنظيم فعالية تقديمه في لبنان أيضا، وقد تزامن مع اليوم العالمي للغة العربية وهو أمر يسعدنا كثيرا".