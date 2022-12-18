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https://sputnikarabic.ae/20221218/في-يومها-العالمي-نجم-اللغة-العربية-يسطع-في-جامعات-موسكو--1071326215.html
في يومها العالمي... نجم اللغة العربية يسطع في جامعات موسكو
في يومها العالمي... نجم اللغة العربية يسطع في جامعات موسكو
مواضيع الحلقة: اليوم العالمي للغة العربية في روسيا وملتقى لكتابات جبران خليل جبران، شاب مصري يعثر على مسودات نادرة للأديب الراحل توفيق الحكيم، وحدة الجرائم... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T13:43+0000
2022-12-18T13:43+0000
راديو
صدى الحياة
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في يومها العالمي... نجم اللغة العربية يسطع في جامعات موسكو
في يومها العالمي... نجم اللغة العربية يسطع في جامعات موسكو
إنّ الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسرّه في الضّـاديحتفي العالم يوم الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة لغة الضّاد ضمن اللغات الرسمية إقرارا بإرثها ومساهمتها في الحضارة والثقافة الإنسانية وباعتبارها العماد الأساسي للهوية العربية والإسلامية.أقام "معهد الاستشراق" التابع لأكاديمية العلوم الروسية، و"مركز الدراسات العربية والإسلامية"، بالتعاون مع جمعية "البيت اللبناني" في روسيا الاتحادية، احتفالاً تكريمياً للأديب والفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران.وحول هذا الاحتفال وأهدافه، قال نائب رئيس جمعية "البيت اللبناني" في روسيا الاتحادية، الدكتور مشعل خدّاج لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي....
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

في يومها العالمي... نجم اللغة العربية يسطع في جامعات موسكو

13:43 GMT 18.12.2022
راديو
في يومها العالمي... نجم اللغة العربية يسطع في جامعات موسكو
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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مواضيع الحلقة: اليوم العالمي للغة العربية في روسيا وملتقى لكتابات جبران خليل جبران، شاب مصري يعثر على مسودات نادرة للأديب الراحل توفيق الحكيم، وحدة الجرائم الإلكترونية الأردنية تعلن عن وقف منصة "تيك توك"، حلوى الجزائر التقليدية حاضرة بسوق عيد الميلاد في فرنسا، كيف تؤثر العنصرية على الدماغ والجسم ومواضيع أخرى.

إنّ الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسرّه في الضّـاد

يحتفي العالم يوم الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة لغة الضّاد ضمن اللغات الرسمية إقرارا بإرثها ومساهمتها في الحضارة والثقافة الإنسانية وباعتبارها العماد الأساسي للهوية العربية والإسلامية.
أقام "معهد الاستشراق" التابع لأكاديمية العلوم الروسية، و"مركز الدراسات العربية والإسلامية"، بالتعاون مع جمعية "البيت اللبناني" في روسيا الاتحادية، احتفالاً تكريمياً للأديب والفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران.
وحول هذا الاحتفال وأهدافه، قال نائب رئيس جمعية "البيت اللبناني" في روسيا الاتحادية، الدكتور مشعل خدّاج لبرنامج "صدى الحياة":

"إنّ الذكرى التسعين لوفاة الأديب جبران خليل جبران كانت في ربيع السنة الماضية، ونظمنا وقتها هذه الندوة ولم نكن نتوقع عدد الباحثين الذين أبدوا رغبتهم بعرض أبحاثهم حول الأديب، وتصوّرنا أن جلستين ستكونان كافيتين لعرض أعمالهم، وفي النهاية وصلنا إلى 17 بحثا تناولت جوانب مختلفة لجبران خليل جبران، من شعره ونقده وفلسفته وفنّه ورسوماته، واستمرت الندوة لأربعة أيام وكانت الندوة عبر تطبيق الزوم، وشارك فيها ما لا يقل عن 400 مشارك وهذا مفخرة لنا، وأكثر من نصف هذه المشاركات كانت مناقشات وإضافات للأبحاث المطروحة في الجلسة، ولهذا كانت الفعالية غنية وحظيت بتقدير عال جدّا، وقيل لنا في لبنان إن فعالية بهذا المستوى تقريبا لم تحصل حتى في لبنان نفسه، وقد تعهّدنا بعد تلك الندوة بطباعة كتاب يحتوي أعمال المؤتمر، وتمكّنا من إصدار الكتاب، لهذا كان الحفل بمناسبة تقديم هذا الكتاب للقراء في روسيا ونحن بصدد تنظيم فعالية تقديمه في لبنان أيضا، وقد تزامن مع اليوم العالمي للغة العربية وهو أمر يسعدنا كثيرا".

التفاصيل في الملف الصوتي....
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