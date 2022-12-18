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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-تجهز-مفاجأة-سارة-لبطل-كأس-العالم-2022-1071323262.html
قطر تجهز مفاجأة سارة لبطل كأس العالم 2022
قطر تجهز مفاجأة سارة لبطل كأس العالم 2022
كشفت تقارير، اليوم ألأحد، أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، جهزت مفاجأة سارة للمنتخب البطل الفائز في المباراة النهائية للبطولة. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T12:42+0000
2022-12-18T12:42+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وذكر موقع "كورة" نقلا عن مصادر، أن اللجنة المنظمة، أحضرت حافلتين مكشوفتين أمام بوابات ملعب لوسيل، كل منهما تحمل ألوان علم دولة من طرفي النهائي (فرنسا والأرجنتين).ويلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين، مساء اليوم في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش على ستاد لوسيل، في نهائي كأس العالم "قطر 2022".وتستعد الدوحة منذ الصباح الباكر لاستضافة المباراة النهائية والتي ستكون بمثابة عرس كروي كبير للفائز بالمونديال، سواء فرنسا الباحثة عن الاحتفاظ بلقبها الذي حققته في 2018، أو الأرجنتين الساعية لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنها منذ 1986.يذكر أن منتخب فرنسا وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المغرب (2-0)، بينما انتصرت الأرجنتين على كرواتيا بنتيجة (3-0).
https://sputnikarabic.ae/20221217/مدرب-فرنسا-يلمح-إلى-وجود-خطة-للتعامل-مع-ميسي-في-نهائي-كأس-العالم-2022-1071290982.html
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رياضة, منوعات, مجتمع
رياضة, منوعات, مجتمع

قطر تجهز مفاجأة سارة لبطل كأس العالم 2022

12:42 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمشجعو كأس العالم 2022 في الدوحة، قطر
مشجعو كأس العالم 2022 في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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كشفت تقارير، اليوم ألأحد، أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، جهزت مفاجأة سارة للمنتخب البطل الفائز في المباراة النهائية للبطولة.
وذكر موقع "كورة" نقلا عن مصادر، أن اللجنة المنظمة، أحضرت حافلتين مكشوفتين أمام بوابات ملعب لوسيل، كل منهما تحمل ألوان علم دولة من طرفي النهائي (فرنسا والأرجنتين).
وأشارت المصادر إلى أن حافلة واحدة فقط ستخرج بعد نهاية المباراة وعلى متنها بطل العالم، لتجوب الشوارع المحيطة بالاستاد احتفالا بالبطل.
ويلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين، مساء اليوم في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش على ستاد لوسيل، في نهائي كأس العالم "قطر 2022".
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
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أمس, 10:54 GMT
وتستعد الدوحة منذ الصباح الباكر لاستضافة المباراة النهائية والتي ستكون بمثابة عرس كروي كبير للفائز بالمونديال، سواء فرنسا الباحثة عن الاحتفاظ بلقبها الذي حققته في 2018، أو الأرجنتين الساعية لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنها منذ 1986.

يذكر أن منتخب فرنسا وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المغرب (2-0)، بينما انتصرت الأرجنتين على كرواتيا بنتيجة (3-0).
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