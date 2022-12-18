https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-تجهز-مفاجأة-سارة-لبطل-كأس-العالم-2022-1071323262.html

قطر تجهز مفاجأة سارة لبطل كأس العالم 2022

قطر تجهز مفاجأة سارة لبطل كأس العالم 2022

كشفت تقارير، اليوم ألأحد، أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، جهزت مفاجأة سارة للمنتخب البطل الفائز في المباراة النهائية للبطولة. 18.12.2022, سبوتنيك عربي

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وذكر موقع "كورة" نقلا عن مصادر، أن اللجنة المنظمة، أحضرت حافلتين مكشوفتين أمام بوابات ملعب لوسيل، كل منهما تحمل ألوان علم دولة من طرفي النهائي (فرنسا والأرجنتين).ويلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين، مساء اليوم في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش على ستاد لوسيل، في نهائي كأس العالم "قطر 2022".وتستعد الدوحة منذ الصباح الباكر لاستضافة المباراة النهائية والتي ستكون بمثابة عرس كروي كبير للفائز بالمونديال، سواء فرنسا الباحثة عن الاحتفاظ بلقبها الذي حققته في 2018، أو الأرجنتين الساعية لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنها منذ 1986.يذكر أن منتخب فرنسا وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المغرب (2-0)، بينما انتصرت الأرجنتين على كرواتيا بنتيجة (3-0).

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