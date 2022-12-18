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https://sputnikarabic.ae/20221218/قوة-كوسوفو-تعزز-انتشارها-حول-معبر-على-حدود-صربيا-وسط-احتجاجات-غاضبة-1071331471.html
قوة كوسوفو تعزز انتشارها حول معبر على حدود صربيا وسط احتجاجات غاضبة
قوة كوسوفو تعزز انتشارها حول معبر على حدود صربيا وسط احتجاجات غاضبة
عززت قوة كوسوفو التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من انتشارها الأمني عند معبر خارينجي الحدودي المغلق بين صربيا وكوسوفو، بسبب تجمع حاشد للصرب على الجانب... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T16:35+0000
2022-12-18T16:35+0000
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بلغراد- سبوتنيك. تجمع بضع مئات من الأشخاص الذين كانوا يرفعون الأعلام بالقرب من نقطة التفتيش المعطلة في بلدة راسكا الحدودية الصربية في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش).جاءت الحشود بتشجيع من مجموعات الشباب الصربية اليمينية. استخدم المنظمون وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة مشاركين من صربيا والجبل الأسود وجمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك، ورفعوا شعار "لن تكون هناك حدود أبدا، كوسوفو هي صربيا".وبحسب موقع كوسوفو الإخباري، عززت قوة كوسوفو وجودها في المنطقة ليلة الأحد. وقال السكان لبوابة الأخبار: "لقد لاحظنا أكثر من 15 سيارة هامر وشاحنات عدة تابعة لقوة كوسفو على الطرق الالتفافية الريفية الليلة".وأقامت قوة كوسوفو سياجا من الأسلاك الشائكة واستخدمت سيارات الدفع الرباعي لإغلاق الطريق على بعد بضع عشرات من الأمتار من معبر جاريني الحدودي. وقال الموقع الإخباري إنه كان يمكن رؤية سيارات هامر الأخرى من مسافة بعيدة.لا يزال الوضع متوترا في كوسوفو وميتوهيا. ذكرت الشرطة فى جمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيا يوم الثلاثاء أن نقطتى تفتيش يارينجى وبرنجاك عند المخرج المؤدي إلى وسط صربيا ما زالتا مغلقتين، بزعم أن "الحواجز على الطرق السريعة تعيق حركة المرور والبضائع".في 10 ديسمبر/ كانون الأول، بدأ الصرب المحليون في الجزء الشمالي من كوسوفو في إقامة حواجز، احتجاجا على اعتقال ديان بانتيك، ضابط شرطة سابق في كوسوفو، بشبهة "الإرهاب".في اليوم التالي، عقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعا لمجلس الأمن واتهم كوسوفو بانتهاك الاتفاقات القائمة، بعدما حث زعيم كوسوفو قوة "الناتو" على تفكيك حواجز الطرق التي أقامها الصرب المحليون في شمال المنطقة الانفصالية.أشار كورتي أيضا إلى أنه إذا رفضت البعثة التدخل، فإن قوات الأمن في كوسوفو ستنفذ هذه العملية بنفسها، وتصاعدت التوترات منذ ذلك الحين، حيث أبدت بلغراد رغبتها في إرسال قوات إلى المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221213/بلغراد-تطلب-من-بروكسل-التدخل-لإطلاق-سراح-ضابط-شرطة-سابق-اعتقل-في-كوسوفو-1071176348.html
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كوسوفو, صربيا, العالم
كوسوفو, صربيا, العالم

قوة كوسوفو تعزز انتشارها حول معبر على حدود صربيا وسط احتجاجات غاضبة

16:35 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Олег Ивановمركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا
مركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Олег Иванов
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عززت قوة كوسوفو التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من انتشارها الأمني عند معبر خارينجي الحدودي المغلق بين صربيا وكوسوفو، بسبب تجمع حاشد للصرب على الجانب الآخر.
بلغراد- سبوتنيك. تجمع بضع مئات من الأشخاص الذين كانوا يرفعون الأعلام بالقرب من نقطة التفتيش المعطلة في بلدة راسكا الحدودية الصربية في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش).
جاءت الحشود بتشجيع من مجموعات الشباب الصربية اليمينية. استخدم المنظمون وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة مشاركين من صربيا والجبل الأسود وجمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك، ورفعوا شعار "لن تكون هناك حدود أبدا، كوسوفو هي صربيا".
وبحسب موقع كوسوفو الإخباري، عززت قوة كوسوفو وجودها في المنطقة ليلة الأحد. وقال السكان لبوابة الأخبار: "لقد لاحظنا أكثر من 15 سيارة هامر وشاحنات عدة تابعة لقوة كوسفو على الطرق الالتفافية الريفية الليلة".
مركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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وأقامت قوة كوسوفو سياجا من الأسلاك الشائكة واستخدمت سيارات الدفع الرباعي لإغلاق الطريق على بعد بضع عشرات من الأمتار من معبر جاريني الحدودي. وقال الموقع الإخباري إنه كان يمكن رؤية سيارات هامر الأخرى من مسافة بعيدة.
لا يزال الوضع متوترا في كوسوفو وميتوهيا. ذكرت الشرطة فى جمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيا يوم الثلاثاء أن نقطتى تفتيش يارينجى وبرنجاك عند المخرج المؤدي إلى وسط صربيا ما زالتا مغلقتين، بزعم أن "الحواجز على الطرق السريعة تعيق حركة المرور والبضائع".
في 10 ديسمبر/ كانون الأول، بدأ الصرب المحليون في الجزء الشمالي من كوسوفو في إقامة حواجز، احتجاجا على اعتقال ديان بانتيك، ضابط شرطة سابق في كوسوفو، بشبهة "الإرهاب".
في اليوم التالي، عقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعا لمجلس الأمن واتهم كوسوفو بانتهاك الاتفاقات القائمة، بعدما حث زعيم كوسوفو قوة "الناتو" على تفكيك حواجز الطرق التي أقامها الصرب المحليون في شمال المنطقة الانفصالية.
أشار كورتي أيضا إلى أنه إذا رفضت البعثة التدخل، فإن قوات الأمن في كوسوفو ستنفذ هذه العملية بنفسها، وتصاعدت التوترات منذ ذلك الحين، حيث أبدت بلغراد رغبتها في إرسال قوات إلى المنطقة.
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