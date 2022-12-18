https://sputnikarabic.ae/20221218/قيادي-بحزب-الله-علاقتنا-بقوات-اليونيفيل-علاقة-تعاون-وتنسيق-1071330564.html

قيادي بحزب الله: علاقتنا بقوات اليونيفيل علاقة تعاون وتنسيق

قيادي بحزب الله: علاقتنا بقوات اليونيفيل علاقة تعاون وتنسيق

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله، اللبناني، نبيل قاووق، إن العلاقة بين الحزب وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) علاقة تعاون وتنسيق. 18.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأكد قاووق في كلمته خلال في احتفال أقامه الحزب في بلدة كفرا الجنوبية، أن العلاقة بين الحزب واليونيفيل "مستقرة ومستمرة، لأن حزب الله يحترم القرار 1701"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأنشأ مجلس الأمن الدولي قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة العام 1978 للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة الاستقرار والأمن الدوليين، وتمكين الحكومة اللبنانية من إعادة بسط سيطرتها على المنطقة التي تخليها القوات الإسرائيلية المنسحبة، وأعلنت "اليونيفيل" الخميس الماضي مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بحادث جنوبي لبنان.وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي إن "جندي حفظ سلام قُتل وأصيب ثلاثة آخرون بحادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال تيننتي إنه "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط"، مؤكدا أن "أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث".من جانبها، قالت قوات الدفاع الإيرلندية، في بيان لها، إن "جنديا إيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتِل في لبنان، مساء أمس الأربعاء، عندما تعرّضت قافلة مكونة من مركبتين مدرّعتين، تقلّ ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت، لنيران أسلحة خفيفة".وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقّى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة، مؤكدا مقتل أحد جنوده في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20221215/المتحدث-باسم-اليونيفيل-يعلن-مقتل-جندي-بحادث-جنوبي-لبنان-والدفاع-الإيرلندية-تكشف-التفاصيل-1071218367.html

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