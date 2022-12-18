https://sputnikarabic.ae/20221218/كوريا-الشمالية-تعلن-إجراء-تجربة-أقمار-استطلاع-1071337012.html
كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة أقمار استطلاع
كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة أقمار استطلاع
أعلنت كوريا الشمالية، مساء اليوم الأحد، أنها أجرت تجربة تتعلق بأقمار الاستطلاع. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T21:31+0000
2022-12-18T21:31+0000
2022-12-18T21:31+0000
كوريا الشمالية
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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن الجيش يوم الأحد، "إن التجربة التي أجرتها بيونغ يانغ كانت 'مهمة' في مجمع سوهاي لإطلاق الصواريخ، لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة أقمار استطلاع
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أعلنت كوريا الشمالية، مساء اليوم الأحد، أنها أجرت تجربة تتعلق بأقمار الاستطلاع.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن الجيش يوم الأحد، "إن التجربة التي أجرتها بيونغ يانغ كانت 'مهمة' في مجمع سوهاي لإطلاق الصواريخ، لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع".