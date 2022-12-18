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كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة أقمار استطلاع
كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة أقمار استطلاع
أعلنت كوريا الشمالية، مساء اليوم الأحد، أنها أجرت تجربة تتعلق بأقمار الاستطلاع. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T21:31+0000
2022-12-18T21:31+0000
كوريا الشمالية
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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن الجيش يوم الأحد، "إن التجربة التي أجرتها بيونغ يانغ كانت 'مهمة' في مجمع سوهاي لإطلاق الصواريخ، لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع".
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة أقمار استطلاع

21:31 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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أعلنت كوريا الشمالية، مساء اليوم الأحد، أنها أجرت تجربة تتعلق بأقمار الاستطلاع.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن الجيش يوم الأحد، "إن التجربة التي أجرتها بيونغ يانغ كانت 'مهمة' في مجمع سوهاي لإطلاق الصواريخ، لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع".
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