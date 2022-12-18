https://sputnikarabic.ae/20221218/مبعوث-الأمم-المتحدة-يطالب-بآليات-بديلة-لحل-الأزمة-الليبية-ودعوات-للإضراب-بالأردن-ضد-ارتفاع-الأسعار-1071326368.html

مبعوث الأمم المتحدة يطالب بآليات بديلة لحل الأزمة الليبية.. ودعوات للإضراب بالأردن ضد ارتفاع الأسعار

مبعوث الأمم المتحدة يطالب بآليات بديلة لحل الأزمة الليبية.. ودعوات للإضراب بالأردن ضد ارتفاع الأسعار

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إنه قد يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد. 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T13:45+0000

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راديو

عالم سبوتنيك

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18-12 Sputnik World مبعوث الأمم المتحدة: يتعين استخدام آليات بديلة لحل الأزمة الليبية ،

وفي تقرير لمجلس الأمن، قدم عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عرضاً تفصيلياً للجمود السياسي بشأن السيطرة على حكومة مؤقتة والطريقة الدستورية لإجراء الانتخابات، وأشار الى أن النزاع يعود إلى رئيسي الهيئتين التشريعيتين في ليبيا - مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.وأضاف: "إذا لم يتمكن المجلسان من التوصل إلى اتفاق سريع، يمكن اللجوء بل ينبغي اللجوء- لاستخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عليها الزمن ومفتوحة بلا سقف زمني".واعتبر الكاتب والباحث السياسي، جبريل العبيدي، أن تصريح المبعوث الأممي تهديد مبطن، مشيرا إلى أنه تحدث في أكثر من مناسبة عن استبدال الشخصيات المعرقلة للوضع السياسي.وأضاف أن الذهاب إلى آلية أخرى لإقرار العملية الانتخابية أصبح مطروحا للنخب الليبية داخل أروقة الأمم المتحدة.دعوات لإضراب عام في الأردن دعما لاحتجاجات على ارتفاع الأسعاربرزت دعوات لإضراب عام في الأردن غدا الاثنين ، تزامنا مع احتجاجات تشهدها مناطق متفرقة من المملكة على الغلاء وزيادة أسعار الوقود وارتفاع نسبة البطالة.وندد بيان صادر عن المجلس البلدي في الكرك بما وصفه بـ "الانحراف الذي بدأ منذ عشرين عاما من قبل فئة همها الأول مصالحها الذاتية وإفشال القطاع العام وإفشال كل مؤسسات الوطن .وأكد الكاتب الصحفي، مصطفى أبو عمشة، أن دعوات الإضراب مستمرة في الأردن وآخرها المعلمين في شتى المدارس بالبلاد.وأشار إلى وجود استجابة كبيرة بسبب تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالب المضربين وتحديدا أصحاب الشاحنات، وأعطت أولوية للحل الأمني على الحلول السياسية.وقال إن هذا الإضراب "شعبي" ولم تدعوا له أي جهة سياسية داخل الأردن التي لم تعد تؤثر على الشارع.قبل زيارة وفد من الوكالة الذرية.. إيران تعلن زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من ضعفينأعلنت إيران قبيل زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من ضعفين.كما أوضح المندوب الروسي إلى فيينا أن الحديث عن خطة بديلة بشأن الملف النووي الإيراني قد يؤدي إلى تطورات "سلبية للغاية".وقال الكاتب الصحفي، إبراهيم شير، إن الخطوة الإيرانية تأتي في سياق الرد على الولايات المتحدة والدول الأوروبية.وبيّن أن إيران لم تقم بهذه الخطوات منفردة أي أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي هو ما جعل إيران تصعد بناء على ما يقوم به الغرب.وذكر أن الدول الأوروبية لم تساعد إيران أو تنفذ مطالبها من الاتفاق ولذلك لم تلتزم إيران وباقي الدول غير ملتزمة.الحكومة المصرية تعلن أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف إلى خفض الدين الحكوميأفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري، أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.قال الخبير الاقتصادي المصري د.رشاد عبده إن قرض صندوق النقد الدولي الأخير لن ينجح في إنقاذ الوضع الاقتصادي في مصر كما يتوهم البعض لافتا إلى أن المبلغ المقترض الذي هو ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون دولار وهو رقم لا يؤثر في الوضع الاقتصادي بشكل جذري.وأضاف أن القرض موجه ومقيد من ناحية جهة الصرف، فلا يحق لمصر أن تستغل المبالغ المصروفة في بناء مصانع أو منشآت، وإنما يصرف القرض في جهتين فقط هما : سداد عجز الموازنة وإصلاح خلل مالي مؤقت.المغرب يحتل المركز الرابع في كأس العالم لكرة القدم 2022 كأفضل مركز عربي في تاريخ المونديالخسر المنتخب المغربي لكرة القدم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم بقطر أمام كرواتيا 1-2 لكنه كسب احترام الجميع في المونديال التاريخي الذي يشارك فيه لآخر مرة 32 دولة فقط، حيث ينتظر أن يزداد عدد المنتخبات في البطولة القادمة إلى 48 منتخبا.المنتخب المغربي كان الحصان الأسود في البطولة وخالف كل التوقعات وأطاح في طريق تأهله للمربع الذهبي بعدة منتخبات مرشحة للفوز أولها منتخب بلجيكا ثم منتخب إسبانيا وأخيرا البرتغال ليكون الأول في المنتخبات العربية والإفريقة الذي يصل الى المربع الذهبي للبطولة .وقال وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب إنه يأسف على خسارة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا 1-2 مشيرا إلى أنها خسارة مريرة، لكن مستحقة بينما لم يستسلم فريقه حتى النهاية.واعتبر أنه رغم الخسارتين والإقصاء من الميدالية البرونزية فيظل ما حدث إنجازًا كبيرًا والسبب في ذلك يعود للغيابات في خط الدفاع للفريق المغربي مثل قطبي دفاعه نايف أكرد وغانم سايس.وأشار آيت الكزار إلى أن لدى الفرق العربية إمكانات هائلة يمكن الاعتماد عليها لتكرار تجربة المغرب مرة أخرى، مشيرا إلى أن توسيع عدد الفرق مستقبلًا قرار يعود إلى الفيفا لكن لا أعتقد أن الهدف من وراء قرار كهذا هدف رياضي وإنما هدف مادي لزيادة العائد المادي فقط.

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