عربي
https://sputnikarabic.ae/20221218/محافظ-البنك-المركزي-الفرنسي-يتوقع-تراجع-النمو-الاقتصادي-لبلاده-خلال-2023-1071327241.html
محافظ البنك المركزي الفرنسي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي لبلاده خلال 2023
محافظ البنك المركزي الفرنسي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي لبلاده خلال 2023
توقع محافظ بنك فرنسا المركزي، فرانسوا فيليروي دي جالو، أن يتراجع النمو الاقتصادي لبلاده في عام 2023، ليتباطأ إلى حوالي 0.3%. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T13:58+0000
2022-12-18T13:58+0000
أخبار فرنسا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104237/00/1042370030_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3ac385f5f29721345efc70d2f3da516.jpg
ووفق تصريحات صحفية له قال فرانسوا إن النمو الاقتصادي سيتراجع في عام 2023، ليتباطأ إلى حوالي 0.3%، وعندما يتكيف الاقتصاد مع الظروف الجديدة، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ في عام 2024.واوضح المسؤول الفرنسي أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سيصل إلى 2.6% بنهاية عام 2022، والتضخم عند 7.1٪%، مع انخفاض مستويات التضخم عن متوسط منطقة اليورو.واوضح فرانسوا أن "ارتفاع الأسعار هو الشاغل الأول للشعب الفرنسي، وهو محق في ذلك"، لافتا إلى أن "التضخم الفرنسي الآن عند 7.1%، مقارنة بـ 10% في جميع أنحاء منطقة اليورو".وكانت الدول الغربية قد زادت من ضغوط العقوبات المفروضة على روسيا منذ أن بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.وأدى الاضطراب في سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما أدى إلى تفاقم التضخم بها.طالع أيضا: صندوق النقد الدولي: فرنسا بحاجة لحوافز مالية لمواجهة الضغوط الاقتصادية
https://sputnikarabic.ae/20220620/آثار-هزات-اقتصادية-واجتماعية-تتبدى-في-فرنسا-1063894449.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104237/00/1042370030_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfc04e952c6992f02c949f5a9ca632f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

محافظ البنك المركزي الفرنسي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي لبلاده خلال 2023

13:58 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / Martin Bureauقطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019
قطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / Martin Bureau
تابعنا عبرTelegram
توقع محافظ بنك فرنسا المركزي، فرانسوا فيليروي دي جالو، أن يتراجع النمو الاقتصادي لبلاده في عام 2023، ليتباطأ إلى حوالي 0.3%.
ووفق تصريحات صحفية له قال فرانسوا إن النمو الاقتصادي سيتراجع في عام 2023، ليتباطأ إلى حوالي 0.3%، وعندما يتكيف الاقتصاد مع الظروف الجديدة، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ في عام 2024.
مظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
آثار هزات اقتصادية واجتماعية تتبدى في فرنسا
20 يونيو, 08:20 GMT
واوضح المسؤول الفرنسي أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سيصل إلى 2.6% بنهاية عام 2022، والتضخم عند 7.1٪%، مع انخفاض مستويات التضخم عن متوسط منطقة اليورو.

وقال: "الاقتصاد الفرنسي يظهر قدرًا معينًا من المرونة، وسيصل النمو إلى 2.6٪ في عام 2022، وهو معدل مُرضٍ".

واوضح فرانسوا أن "ارتفاع الأسعار هو الشاغل الأول للشعب الفرنسي، وهو محق في ذلك"، لافتا إلى أن "التضخم الفرنسي الآن عند 7.1%، مقارنة بـ 10% في جميع أنحاء منطقة اليورو".

وبحسب المسؤول، سيصل التضخم إلى ذروته في النصف الأول من عام 2023 ، لينخفض تدريجيًا ليصل إلى حوالي 2% بنهاية عام 2024.

وكانت الدول الغربية قد زادت من ضغوط العقوبات المفروضة على روسيا منذ أن بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.
وأدى الاضطراب في سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما أدى إلى تفاقم التضخم بها.
طالع أيضا: صندوق النقد الدولي: فرنسا بحاجة لحوافز مالية لمواجهة الضغوط الاقتصادية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:40 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 ديسمبر, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала