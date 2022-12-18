https://sputnikarabic.ae/20221218/محافظ-البنك-المركزي-الفرنسي-يتوقع-تراجع-النمو-الاقتصادي-لبلاده-خلال-2023-1071327241.html
محافظ البنك المركزي الفرنسي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي لبلاده خلال 2023
محافظ البنك المركزي الفرنسي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي لبلاده خلال 2023
توقع محافظ بنك فرنسا المركزي، فرانسوا فيليروي دي جالو، أن يتراجع النمو الاقتصادي لبلاده في عام 2023، ليتباطأ إلى حوالي 0.3%. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T13:58+0000
2022-12-18T13:58+0000
2022-12-18T13:58+0000
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ووفق تصريحات صحفية له قال فرانسوا إن النمو الاقتصادي سيتراجع في عام 2023، ليتباطأ إلى حوالي 0.3%، وعندما يتكيف الاقتصاد مع الظروف الجديدة، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ في عام 2024.واوضح المسؤول الفرنسي أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سيصل إلى 2.6% بنهاية عام 2022، والتضخم عند 7.1٪%، مع انخفاض مستويات التضخم عن متوسط منطقة اليورو.واوضح فرانسوا أن "ارتفاع الأسعار هو الشاغل الأول للشعب الفرنسي، وهو محق في ذلك"، لافتا إلى أن "التضخم الفرنسي الآن عند 7.1%، مقارنة بـ 10% في جميع أنحاء منطقة اليورو".وكانت الدول الغربية قد زادت من ضغوط العقوبات المفروضة على روسيا منذ أن بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.وأدى الاضطراب في سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما أدى إلى تفاقم التضخم بها.طالع أيضا: صندوق النقد الدولي: فرنسا بحاجة لحوافز مالية لمواجهة الضغوط الاقتصادية
https://sputnikarabic.ae/20220620/آثار-هزات-اقتصادية-واجتماعية-تتبدى-في-فرنسا-1063894449.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم
محافظ البنك المركزي الفرنسي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي لبلاده خلال 2023
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توقع محافظ بنك فرنسا المركزي، فرانسوا فيليروي دي جالو، أن يتراجع النمو الاقتصادي لبلاده في عام 2023، ليتباطأ إلى حوالي 0.3%.
ووفق تصريحات
صحفية له قال فرانسوا إن النمو الاقتصادي سيتراجع في عام 2023، ليتباطأ إلى حوالي 0.3%، وعندما يتكيف الاقتصاد مع الظروف الجديدة، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ في عام 2024.
واوضح المسؤول الفرنسي أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سيصل إلى 2.6% بنهاية عام 2022، والتضخم عند 7.1٪%، مع انخفاض مستويات التضخم عن متوسط منطقة اليورو.
وقال: "الاقتصاد الفرنسي يظهر قدرًا معينًا من المرونة، وسيصل النمو إلى 2.6٪ في عام 2022، وهو معدل مُرضٍ".
واوضح فرانسوا أن "ارتفاع الأسعار هو الشاغل الأول للشعب الفرنسي، وهو محق في ذلك"، لافتا إلى أن "التضخم الفرنسي الآن عند 7.1%، مقارنة بـ 10% في جميع أنحاء منطقة اليورو".
وبحسب المسؤول، سيصل التضخم إلى ذروته في النصف الأول من عام 2023 ، لينخفض تدريجيًا ليصل إلى حوالي 2% بنهاية عام 2024.
وكانت الدول الغربية
قد زادت من ضغوط العقوبات المفروضة على روسيا منذ أن بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.
وأدى الاضطراب في سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما أدى إلى تفاقم التضخم بها.