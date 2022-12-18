https://sputnikarabic.ae/20221218/مصدر-روسكوسموس-تحتاج-إلى-شهر-لإرسال-مركبة-إنقاذ-سويوز-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1071318205.html

مصدر: "روسكوسموس" تحتاج إلى شهر لإرسال مركبة إنقاذ "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية

مصدر: "روسكوسموس" تحتاج إلى شهر لإرسال مركبة إنقاذ "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية

قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن إرسال مركبة الإنقاذ إلى محطة الفضاء الدولية لاستبدال مركبة "سويوز" المتضررة قد يستغرق حوالي شهر واحد. 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T10:38+0000

2022-12-18T10:38+0000

2022-12-18T10:38+0000

روسيا

العالم

وكالة الفضاء الروسية

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما أكده المصدر، فإن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تحتاج إلى حوالي شهر لإرسال مركبة إنقاذ "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لتحل محل "سويوز إم إس 22" المتضررة.وأمس السبت، قالت وكالة "روسكوسموس" إن الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء المأهولة القادمة من "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية يمكن تسريعها بعد اكتشاف عطل في نظام التبريد "سويوز إم إس -22".وقال المصدر: "لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن تسريع الاستعدادات لإرسال سويوز إم إس 23، إلى محطة الفضاء الدولية فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في سويوز إم إس 22، وإذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، يمكن تقليص الإطار الزمني لإعداد مركبة الفضاء إلى شهر".وكانت "سويوز إم إس 22"، قد تعرضت لتسرب من نظام التبريد، يوم الخميس، بسبب تلف في البدن الخارجي للمركبة الفضائية، حيث أبلغ رواد الفضاء للمراقبة الأرضية أن نظام التشخيص الخاص بـ"سويوز" قد تم تشغيله، وأكدوا أيضًا أنهم كانوا يراقبون التسريب بصريًا.من جهته، قال المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية البشرية في "روسكوسموس"، سيرغي كريكاليف، إن إصابة نيزك صغير ربما تسببت في تلف البدن الخارجي للمركبة الفضائية وتقليل الضغط من نظام التبريد، مضيفا أنه لم يتم العثور على تغييرات أخرى في القياس عن بعد للمركبة الفضائية والمحطة.وبعد الحادث، بدأت المركبة الفضائية في الإحماء، حيث وصلت درجة حرارتها إلى 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) عند نقطة واحدة، في حين ذكرت وكالة "روسكوسموس"، أمس السبت، أن درجة الحرارة في "سويوز إم 22" لا تتجاوز 30 درجة مئوية ولم يكن هناك أي تهديد على صحة الطاقم.طالع أيضا: مدير وكالة الفضاء الروسية للناتو: نحن نراقبكم خذوا ذلك بعين الاعتبار

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