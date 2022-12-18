https://sputnikarabic.ae/20221218/مصرع-شخص-وإصابة-34-في-احتراق-شاحنة-بأفغانستان-1071313741.html

مصرع شخص وإصابة 34 في احتراق شاحنة بأفغانستان

مصرع شخص وإصابة 34 في احتراق شاحنة بأفغانستان

لقي شخص مصرعه وأصيب 34 آخرون في احتراق شاحنة في نفق سالانغ عالي المستوى في ولاية باروان الأفغانية. 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T06:58+0000

2022-12-18T06:58+0000

2022-12-18T06:58+0000

أخبار أفغانستان اليوم

نفق

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كابول - سبوتنيك. وقال قائد الأمن بالولاية عزيز الله عمر، اليوم الأحد، إن الشاحنة كانت في طريقها من ولاية بغلان إلى كابول واشتعلت فيها النيران داخل النفق.وأشار إلى أن جميع المصابين من الرجال وأن شخصا مسنا توفي جراء الحادث.ويقع النفق على ارتفاع 3200 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة الممر الذي يحمل نفس الاسم بجبال هندوكوش.وبني النفق خلال الفترة من 1958 إلى 1964 من قبل متخصصين سوفيّت، وهم بشكل أساسي بناة مترو موسكو.يمر الطريق الوحيد الرابط بين كابول والولايات الشمالية لأفغانستان عبر النفق.

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