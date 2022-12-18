https://sputnikarabic.ae/20221218/مصرع-شخص-وإصابة-34-في-احتراق-شاحنة-بأفغانستان-1071313741.html
مصرع شخص وإصابة 34 في احتراق شاحنة بأفغانستان
مصرع شخص وإصابة 34 في احتراق شاحنة بأفغانستان
لقي شخص مصرعه وأصيب 34 آخرون في احتراق شاحنة في نفق سالانغ عالي المستوى في ولاية باروان الأفغانية. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T06:58+0000
2022-12-18T06:58+0000
2022-12-18T06:58+0000
أخبار أفغانستان اليوم
نفق
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كابول - سبوتنيك. وقال قائد الأمن بالولاية عزيز الله عمر، اليوم الأحد، إن الشاحنة كانت في طريقها من ولاية بغلان إلى كابول واشتعلت فيها النيران داخل النفق.وأشار إلى أن جميع المصابين من الرجال وأن شخصا مسنا توفي جراء الحادث.ويقع النفق على ارتفاع 3200 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة الممر الذي يحمل نفس الاسم بجبال هندوكوش.وبني النفق خلال الفترة من 1958 إلى 1964 من قبل متخصصين سوفيّت، وهم بشكل أساسي بناة مترو موسكو.يمر الطريق الوحيد الرابط بين كابول والولايات الشمالية لأفغانستان عبر النفق.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, نفق
أخبار أفغانستان اليوم, نفق
مصرع شخص وإصابة 34 في احتراق شاحنة بأفغانستان
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لقي شخص مصرعه وأصيب 34 آخرون في احتراق شاحنة في نفق سالانغ عالي المستوى في ولاية باروان الأفغانية.
كابول - سبوتنيك. وقال قائد الأمن بالولاية عزيز الله عمر، اليوم الأحد، إن الشاحنة كانت في طريقها من ولاية بغلان إلى كابول واشتعلت فيها النيران داخل النفق.
وأشار إلى أن جميع المصابين من الرجال وأن شخصا مسنا توفي جراء
الحادث.
ويقع النفق على ارتفاع 3200 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة الممر الذي يحمل نفس الاسم بجبال هندوكوش.
وبني النفق خلال الفترة من 1958 إلى 1964 من قبل متخصصين سوفيّت، وهم بشكل أساسي بناة مترو موسكو.
يمر الطريق الوحيد الرابط بين كابول والولايات الشمالية لأفغانستان عبر النفق.