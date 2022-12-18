https://sputnikarabic.ae/20221218/مصر-تشكيل-لجنة-عليا-لتحديد-سعر-عادل-للسلع-الاستراتيجية-1071316664.html
مصر... تشكيل لجنة عليا لتحديد سعر عادل للسلع الاستراتيجية
مصر... تشكيل لجنة عليا لتحديد سعر عادل للسلع الاستراتيجية
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سيتراوح عددها من... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T09:13+0000
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وسيتم تشكيل اللجنة من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.ونوه المصيلحي إلى أنه "لا يوجد تسعير إجباري للسلع، وإنما سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها".كما وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، "بتشكيل لجان عمل مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين للمرور على المحال التجارية للتأكد من وضع السعر على السلعة".وطالب المصيلحي كذلك "قيام مديريات التموين خلال الأسبوعين المقبلين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحلات بوجوب وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين"، بحسب البيان الحكومي المصري.
https://sputnikarabic.ae/20221205/مصر-التموين-توضح-وضع-المخزون-الاستراتيجي-من-عدة-سلع-غذائية-1070882857.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر... تشكيل لجنة عليا لتحديد سعر عادل للسلع الاستراتيجية
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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سيتراوح عددها من 10 إلى 15 سلعة.
وسيتم تشكيل اللجنة من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
ونوه المصيلحي إلى أنه "لا يوجد تسعير إجباري للسلع، وإنما سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها".
كما وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، "بتشكيل لجان عمل مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين للمرور على المحال التجارية للتأكد من وضع السعر على السلعة".
وطالب المصيلحي كذلك "قيام مديريات التموين خلال الأسبوعين المقبلين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحلات بوجوب وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين"، بحسب البيان الحكومي المصري.