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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221218/مقاتلة-سو-35-أثناء-قيامها-بمهمة-فوق-أوكرانيا-ترصد-طائرة-معادية-وتدمرها-فيديو-1071315069.html
مقاتلة "سو-35" أثناء قيامها بمهمة فوق أوكرانيا ترصد طائرة معادية وتدمرها... فيديو
مقاتلة "سو-35" أثناء قيامها بمهمة فوق أوكرانيا ترصد طائرة معادية وتدمرها... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمهام قتالية لمقاتلات من طراز "سو-35 إس" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T08:00+0000
2022-12-18T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
الجيش الروسي
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
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وذكر موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، أنه في سياق تنفيذ المهام القتالية، نفذت أطقم المقاتلات متعددة المهام طلعات في منطقة معينة بهدف تغطية أعمال القاذفات والطائرات الهجومية، وكذلك المروحيات التابعة للجيش أثناء الضربات الجوية على المنشآت العسكرية والمعدات الخاصة بالقوميين المتطرفين الأوكرانيين.وخلال إحدى هذه الطلعات، رصدت مقاتلة "سو-35 إس" طائرة معادية، وعلى الفور قامت بتحديد موقعها وإطلاق النيران نحوها وتدميرها في الوقت المناسب. يشار إلى أنه في أغلب الأحيان، يتعين على أطقم المقاتلات الروسية التعامل مع طائرات "ميغ-29" و"سو-25"، بالإضافة إلى مروحيات "مي-24" و"مي-8" تابعة للجيش الأوكراني.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا

مقاتلة "سو-35" أثناء قيامها بمهمة فوق أوكرانيا ترصد طائرة معادية وتدمرها... فيديو

08:00 GMT 18.12.2022
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمهام قتالية لمقاتلات من طراز "سو-35 إس" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وذكر موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، أنه في سياق تنفيذ المهام القتالية، نفذت أطقم المقاتلات متعددة المهام طلعات في منطقة معينة بهدف تغطية أعمال القاذفات والطائرات الهجومية، وكذلك المروحيات التابعة للجيش أثناء الضربات الجوية على المنشآت العسكرية والمعدات الخاصة بالقوميين المتطرفين الأوكرانيين.
وخلال إحدى هذه الطلعات، رصدت مقاتلة "سو-35 إس" طائرة معادية، وعلى الفور قامت بتحديد موقعها وإطلاق النيران نحوها وتدميرها في الوقت المناسب.
يشار إلى أنه في أغلب الأحيان، يتعين على أطقم المقاتلات الروسية التعامل مع طائرات "ميغ-29" و"سو-25"، بالإضافة إلى مروحيات "مي-24" و"مي-8" تابعة للجيش الأوكراني.
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