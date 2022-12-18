https://sputnikarabic.ae/20221218/مقتل-مدني-وإصابة-4-آخرين-في-هجوم-لمسلحي-داعش-شرقي-سوريا-1071311142.html
مقتل مدني وإصابة 4 آخرين في هجوم لمسلحي "داعش" شرقي سوريا
مقتل مدني وإصابة 4 آخرين في هجوم لمسلحي "داعش" شرقي سوريا
قتل مدني وأصيب أربعة آخرين في هجوم مسلح شنه إرهابيو تنظيم "داعش" على أحد حواجز الجيش العربي السوري بريف دير الزور الشرقي. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T00:12+0000
2022-12-18T00:12+0000
2022-12-18T00:12+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأكد قائد قوات الدفاع الوطني في دير الزور فراس الجهام لـ "سبوتنيك" أن الهجوم الذي شنه مسلحو خلايا تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، استهدفوا خلاله أحد حواجز الجيش السوري والقوات الرديفة في بلدة الدوير بريف دير الزور الشرقي.وأضاف القائد الدفاع الوطني أن القوات المنتشرة في المنطقة قامت بملاحقة المهاجمين إلى عمق البادية، كما تم تعزيز نقاط الجيش السوري والقوات الرديفة المنتشرة في المنطقة تحسبا لأي هجوم آخر.وكان مسلحون مجهولين قد نفذوا هجمات مشابهة قبل شهرين من الآن بعد تعرض القواعد الأمريكية في منطقة الجزيرة السورية إلى القصف ويتخذ المسلحون وخلايا تنظيم داعش من بادية ريف دير الزور الممتدة باتجاه قاعدة التنف العسكرية نقاط تمركز لهجماتهم ضد المدنيين ونقاط الجيش السوري والقوات الرديفة المنتشرة في المنطقة.ومساء أمس تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل العمر التفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، لهجوم صاروخي نفذه مجهولون.وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا إن قاعدة حقل العمر النفطي أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور تعرضت مساء السبت لقصف مجهول المصدر أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مقتل مدني وإصابة 4 آخرين في هجوم لمسلحي "داعش" شرقي سوريا
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قتل مدني وأصيب أربعة آخرين في هجوم مسلح شنه إرهابيو تنظيم "داعش" على أحد حواجز الجيش العربي السوري بريف دير الزور الشرقي.
وأكد قائد قوات الدفاع الوطني في دير الزور فراس الجهام لـ "سبوتنيك" أن الهجوم الذي شنه مسلحو خلايا تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، استهدفوا خلاله أحد حواجز الجيش السوري والقوات الرديفة في بلدة الدوير بريف دير الزور الشرقي.
وأكد الجهام أن "مدنيا استشهد وأصيب ابنه صادف مرورهم عبر الحاجر أثناء الهجوم، إضافة إلى إصابة ثلاثة عناصر من قوات الدفاع الوطني وتم نقلهم على الفور إلى المشفى للتقي العلاج.
وأضاف القائد الدفاع الوطني أن القوات المنتشرة في المنطقة قامت بملاحقة المهاجمين إلى عمق البادية، كما تم تعزيز نقاط الجيش السوري
والقوات الرديفة المنتشرة في المنطقة تحسبا لأي هجوم آخر.
وكان مسلحون مجهولين قد نفذوا هجمات مشابهة قبل شهرين من الآن بعد تعرض القواعد الأمريكية في منطقة الجزيرة السورية إلى القصف ويتخذ المسلحون وخلايا تنظيم داعش من بادية ريف دير الزور الممتدة باتجاه قاعدة التنف العسكرية نقاط تمركز لهجماتهم ضد المدنيين ونقاط الجيش السوري والقوات الرديفة المنتشرة في المنطقة.
ومساء أمس تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل العمر التفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، لهجوم صاروخي نفذه مجهولون.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا إن قاعدة حقل العمر النفطي
أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور تعرضت مساء السبت لقصف مجهول المصدر أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل.