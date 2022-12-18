https://sputnikarabic.ae/20221218/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-17-بسبب-موجة-قوية-على-شاطئ-بجمهورية-جنوب-أفريقيا-1071311913.html
مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 بسبب موجة قوية على شاطئ بجمهورية جنوب أفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 بسبب موجة قوية على شاطئ بجمهورية جنوب أفريقيا
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 17، مساء السبت، بسبب موجة قوية ضربت شاطئ في مدينة دوربان بجمهورية جنوب أفريقيا. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T04:14+0000
2022-12-18T04:14+0000
2022-12-18T04:14+0000
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موسكو– سبوتنيك. وبحسب خدمة الإسعاف، نقلا عن صحيفة "سيتيزن" المحلية "قتل 3 أشخاص، وتم إسعاف 17 شخصا لمعالجة الإصابات بعد أن سحبتهم موجة كبيرة في دوربان إلى البحر مساء أمس السبت"، ونقلت الصحيفة، عن الطبيب روبرت ماكينزي، أن المصابين كانوا بحالات خطيرة وحرجة.وتسعى الدول الأفريقية حاليا للحصول على تعويضات عما أصابها من خسائر ناجمة عن تغير المناخ وما أسفر عنه من جفاف وأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.وقالت وكالة "أسوشيتدر برس"، إن تكلفة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ تزداد في أفريقيا فقط مع ارتفاع درجة حرارة العالم، ما أثار مخاوف النشطاء والمسؤولين حول كيفية دفع ثمنها.وأفاد تقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بأن جزر أفريقيا والدول الساحلية وعدد سكانها 116 مليون نسمة، ستتعرض بشدة لارتفاع منسوب مياه البحار وستنفق نحو 50 مليار دولار لتعويض تلك الخسائر بحلول عام 2050.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 بسبب موجة قوية على شاطئ بجمهورية جنوب أفريقيا
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 17، مساء السبت، بسبب موجة قوية ضربت شاطئ في مدينة دوربان بجمهورية جنوب أفريقيا.
موسكو– سبوتنيك. وبحسب خدمة الإسعاف، نقلا عن صحيفة "سيتيزن" المحلية "قتل 3 أشخاص، وتم إسعاف 17 شخصا لمعالجة الإصابات بعد أن سحبتهم موجة كبيرة في دوربان إلى البحر مساء أمس السبت"، ونقلت الصحيفة، عن الطبيب روبرت ماكينزي، أن المصابين كانوا بحالات خطيرة وحرجة.
وتسعى الدول الأفريقية حاليا للحصول على تعويضات عما أصابها من خسائر ناجمة عن تغير المناخ
وما أسفر عنه من جفاف وأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.
وقالت وكالة "أسوشيتدر برس"، إن تكلفة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ تزداد في أفريقيا فقط مع ارتفاع درجة حرارة العالم، ما أثار مخاوف النشطاء والمسؤولين حول كيفية دفع ثمنها.
وأفاد تقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بأن جزر أفريقيا والدول الساحلية وعدد سكانها 116 مليون نسمة، ستتعرض بشدة لارتفاع منسوب مياه البحار وستنفق نحو 50 مليار دولار لتعويض تلك الخسائر بحلول عام 2050.