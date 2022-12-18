مقتل 4 من الشرطة الباكستانية إثر هجوم مسلح على نقطة أمنية
© AP Photo / K.M. Chaudaryالشرطة الباكستانية
© AP Photo / K.M. Chaudary
قتل 4 من عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، إثر هجوم نفذه مسلحون على نقطة أمنية بمنطقة لاكي مروت في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.
القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "ذا إكسبريس تربيون" المحلية فقد "هاجم إرهابيون مركز شرطة لاكي مروت في خيبر بختونخوا ووقع تبادل عنيف لإطلاق النار بين الشرطة والإرهابيين وألقى المهاجمون قنابل يدوية باتجاه مركز الشرطة".
وأضافت الصحيفة "نتيجة لذلك لقى ما لا يقل عن 4 من رجال الشرطة مصرعهم وأصيب 4 آخرون"، مشيرة إلى أنه "بعد الحادث وصلت قوة كثيفة من الشرطة إلى المكان وبدأت عملية بحث في المنطقة".
وأضافت الصحيفة "نتيجة لذلك لقى ما لا يقل عن 4 من رجال الشرطة مصرعهم وأصيب 4 آخرون"، مشيرة إلى أنه "بعد الحادث وصلت قوة كثيفة من الشرطة إلى المكان وبدأت عملية بحث في المنطقة".
11 ديسمبر, 04:10 GMT
ومنتصف الشهر الماضي، شهدت نفس المنطقة (لاكي مروت بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان) هجوما مسلحا على دورية للشرطة الباكستانية، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا داخل الدورية، وهم ستة من عناصر الشرطة، وتبنت حركة "طالبان" الباكستانية مسؤولية الهجوم.
وتشهد المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان هجمات مسلحة متكررة تستهدف رجال الأمن والشرطة والموظفين في الحكومة.
وتتبنى حركة "طالبان" الباكستانية، وهي كيان منفصل عن "طالبان" أفغانستان (منظمة تخضع للعقوبات الدولية بسبب النشاط الإرهابي) ولكنها تشترك معها في أيديولوجية متشددة مماثلة، وتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة] أيضا معظم تلك العمليات.
وتشهد المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان هجمات مسلحة متكررة تستهدف رجال الأمن والشرطة والموظفين في الحكومة.
وتتبنى حركة "طالبان" الباكستانية، وهي كيان منفصل عن "طالبان" أفغانستان (منظمة تخضع للعقوبات الدولية بسبب النشاط الإرهابي) ولكنها تشترك معها في أيديولوجية متشددة مماثلة، وتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة] أيضا معظم تلك العمليات.