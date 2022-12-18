https://sputnikarabic.ae/20221218/مقتل-8-أفراد-من-الشرطة-العراقية-في-كمين-لـداعش-1071316301.html
مقتل 8 أفراد من الشرطة العراقية في كمين لـ"داعش"
مقتل 8 أفراد من الشرطة العراقية في كمين لـ"داعش"
قتل 8 من عناصر الشرطة العراقية، اليوم الأحد، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب غرب محافظة كركوك شمالي البلاد. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T08:47+0000
2022-12-18T08:47+0000
2022-12-18T08:47+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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العالم العربي
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ونقل موقع "رووداو" الإخباري المحلي عن مصادر أمنية قولها إن "8 عناصر من الشرطة الاتحادية قتلوا في كمين لداعش". وأوضح أن "عبوة ناسفة مزروعة انفجرت في رتل للشرطة الاتحادية العراقية في جنوب غرب كركوك".وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، أسفر التفجير عن مقتل 8 من أفراد الشرطة الاتحادية.يذكر أن العراق كان قد أعلن في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221210/سلاح-الجو-العراقي-يستهدف-كهفا-في-كركوك-بداخله-عناصر-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-1071069716.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
مقتل 8 أفراد من الشرطة العراقية في كمين لـ"داعش"
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قتل 8 من عناصر الشرطة العراقية، اليوم الأحد، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب غرب محافظة كركوك شمالي البلاد.
ونقل موقع "رووداو" الإخباري المحلي عن مصادر أمنية قولها إن "8 عناصر من الشرطة الاتحادية قتلوا في كمين لداعش".
وأوضح أن "عبوة ناسفة مزروعة انفجرت في رتل للشرطة الاتحادية العراقية في جنوب غرب كركوك".
وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، أسفر التفجير عن مقتل 8 من أفراد الشرطة الاتحادية.
يذكر أن العراق كان قد أعلن في 2017 القضاء على تنظيم "داعش
" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.